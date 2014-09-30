版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 30日 星期二 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月30日

路透香港9月30日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.
(1美元=7.7653港元 )
    
    美国股市周一收低，道琼工业指数 收低41.93点，或0.25%，至17,071.22点，因香港的示
威活动令投资人对中国经济成长的担忧加重，另外，福特 发布令人失望的预估也拖累市况。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       174.150   -2.66      23258            13.523      -0.27
 中国铝业                      10.130   -2.88      31856             3.146      -1.98
 中国移动                      59.330   -1.64     262011            92.143      -0.44
 中国人寿                      41.820   -2.06      41004            21.650      -0.92
 中石油                       129.180   -3.24      29929            10.031      -0.68
 中石化                        87.300   -3.02      48247             6.779      -1.18
 汇丰控股                      51.560   -2.85    1621482            80.076      -0.77
 中电信                        61.790   -3.01       8266             4.798      -1.27
 中国联通                      15.190   -2.82      64909            11.795      -1.21
 兖州煤业                       8.090   -1.70      21241             6.282      -1.99
 华能国际                      43.830   -3.03      15291             8.509      -0.71
 南方航空                      16.380   -3.76       2713             2.544      -1.40
 东方航空                      15.850   -2.16       3470             2.462      -1.54
 中芯国际                       5.180   -0.77      19767             0.804      -1.89
 （完）

 (整理　梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐