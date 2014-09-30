《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月30日

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透香港9月30日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较. (1美元=7.7653港元 ) 美国股市周一收低，道琼工业指数 收低41.93点，或0.25%，至17,071.22点，因香港的示 威活动令投资人对中国经济成长的担忧加重，另外，福特 发布令人失望的预估也拖累市况。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 174.150 -2.66 23258 13.523 -0.27 中国铝业 10.130 -2.88 31856 3.146 -1.98 中国移动 59.330 -1.64 262011 92.143 -0.44 中国人寿 41.820 -2.06 41004 21.650 -0.92 中石油 129.180 -3.24 29929 10.031 -0.68 中石化 87.300 -3.02 48247 6.779 -1.18 汇丰控股 51.560 -2.85 1621482 80.076 -0.77 中电信 61.790 -3.01 8266 4.798 -1.27 中国联通 15.190 -2.82 64909 11.795 -1.21 兖州煤业 8.090 -1.70 21241 6.282 -1.99 华能国际 43.830 -3.03 15291 8.509 -0.71 南方航空 16.380 -3.76 2713 2.544 -1.40 东方航空 15.850 -2.16 3470 2.462 -1.54 中芯国际 5.180 -0.77 19767 0.804 -1.89 （完） (整理 梁慧仪)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。