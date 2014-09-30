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亚洲 | 2014年 9月 30日 星期二 08:23 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑将呈现偏空外包月线

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＊欧元兑英镑近期盘整，价格难以收在0.7800下方

* 五日、10日和20日移动均线向下，20日波林格区间亦向下，空头趋势确立

* 英国消费者信心下滑，但对市场几无影响

* 若收在0.7908下方，将呈现偏空的外包月线，此为强烈讯号

* 收在下移的10日移动均线切入位0.7840下方，则下看2012年低位0.7759

* 技术图表：link.reuters.com/zap92w(完)

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