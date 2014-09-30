中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京9月30日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据的日程 ： 公布日期 经济指标 数据日期 9月 9/30 汇丰中国制造业PMI终值 9月 10月 10/1 官方制造业PMI 9月 10/3 官方非制造业PMI 9月 10/8 汇丰中国服务业PMI 9月 10/13 进出口贸易数据 9月 10/15 工业生产者出厂价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/21 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 10/23 汇丰中国制造业PMI初值 10月 10/24 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/28 规模以上工业企业利润 1-9月 11月 11/1 官方制造业PMI 10月 11/3 官方非制造业PMI 10月 汇丰制造业PMI终值 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/10 工业生产者出厂价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 11/13 固定资产投资(不含农户) 10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/20 汇丰中国制造业PMI初值 11月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 汇丰制造业PMI终值 11月 12/3 官方非制造业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/10 工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 固定资产投资(不含农户) 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/16 汇丰中国制造业PMI初值 12月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注: 1、本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。 详情请查看国家统计局网站 here 2、年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上，国内生产总值将一并公布。(完）
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。