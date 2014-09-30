《中国报摘》--其他报纸重要消息9月30日

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
**上海证券报**
--沪港通正式启动在即，香港交易所行政总裁李小加昨日表示，港交所计划建中央追踪系统，以便快速追踪投资者的股票托管地点，让海外大型长线基金通过沪股通投资A股更方便。该系统预计将于沪港通开通6个月后推出。
--保险监管层对险资投资信托计划开始谨慎，昨将险资投资信托计划偿付能力认可标准下调5个百分点。
--隆平高科 公告，拟以11.88元/股向中信兴业投资、中信建设、现代种业基金等5名特定对象发行不超过3.01亿股，募集资金不超过35.75亿元。此次定增顺利实施后，公司将引入新的实际控制人--中信集团，公司的最终控制人将成为财政部。
--ST锐电 公告称，合并持有债券30%以上的持有人发来书面议案，要求公司“公开披露偿债举措相关信息”；公司债券的受托管理人瑞银证券拟就上述议案召开第三次债券持有人会议予以审议。
**证券时报**
--深天马 宣布通过增资全资子公司武汉天马微电子的方式，共计投资120亿元在武汉新建第六代低温多晶硅TFT－LCD及彩色滤光片生产线项目。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。