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亚洲 | 2014年 9月 30日 星期二 08:24 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月30日

**上海证券报**

--沪港通正式启动在即，香港交易所行政总裁李小加昨日表示，港交所计划建中央追踪系统，以便快速追踪投资者的股票托管地点，让海外大型长线基金通过沪股通投资A股更方便。该系统预计将于沪港通开通6个月后推出。

--保险监管层对险资投资信托计划开始谨慎，昨将险资投资信托计划偿付能力认可标准下调5个百分点。

--隆平高科 公告，拟以11.88元/股向中信兴业投资、中信建设、现代种业基金等5名特定对象发行不超过3.01亿股，募集资金不超过35.75亿元。此次定增顺利实施后，公司将引入新的实际控制人--中信集团，公司的最终控制人将成为财政部。

--ST锐电 公告称，合并持有债券30%以上的持有人发来书面议案，要求公司“公开披露偿债举措相关信息”；公司债券的受托管理人瑞银证券拟就上述议案召开第三次债券持有人会议予以审议。

**证券时报**

--深天马 宣布通过增资全资子公司武汉天马微电子的方式，共计投资120亿元在武汉新建第六代低温多晶硅TFT－LCD及彩色滤光片生产线项目。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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