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亚洲 | 2014年 9月 30日 星期二 08:43 BJT

《全球汇市》美元指数9月有望录得可观涨幅，市场关注香港局势

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2684 1.2684 +0.00 -7.72 1.3745

美元/日圆 109.36 109.46 -0.09 +3.86 105.30

欧元/日圆 138.71 138.84 -0.09 -4.16 144.73

美元/瑞郎 0.9512 0.9512 +0.00 +6.54 0.8928

英镑/美元 1.6233 1.6240 -0.04 -1.95 1.6556

美元/加元 1.1156 1.1161 -0.04 +5.05 1.0620

澳元/美元 0.8706 0.8713 -0.08 -2.32 0.8913

新西兰元/美元 0.7755 0.7760 -0.06 -5.50 0.8206

澳元/日圆 95.210 95.370 -0.17 +1.45 93.850

新西兰元/日圆 84.810 84.940 -0.15 -1.85 86.410

英镑/日圆 177.52 177.76 -0.14 +1.83 174.33

澳元/新西兰元 1.1225 1.1221 +0.04 +3.48 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/朱晓军/戴素萍/陈宗琦；审校 王兴亚/郑茵/李爽)
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