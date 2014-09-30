《全球汇市》美元指数9月有望录得可观涨幅，市场关注香港局势

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2684 1.2684 +0.00 -7.72 1.3745
美元/日圆 109.36 109.46 -0.09 +3.86 105.30
欧元/日圆 138.71 138.84 -0.09 -4.16 144.73
美元/瑞郎 0.9512 0.9512 +0.00 +6.54 0.8928
英镑/美元 1.6233 1.6240 -0.04 -1.95 1.6556
美元/加元 1.1156 1.1161 -0.04 +5.05 1.0620
澳元/美元 0.8706 0.8713 -0.08 -2.32 0.8913
新西兰元/美元 0.7755 0.7760 -0.06 -5.50 0.8206
澳元/日圆 95.210 95.370 -0.17 +1.45 93.850
新西兰元/日圆 84.810 84.940 -0.15 -1.85 86.410
英镑/日圆 177.52 177.76 -0.14 +1.83 174.33
澳元/新西兰元 1.1225 1.1221 +0.04 +3.48 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/朱晓军/戴素萍/陈宗琦；审校 王兴亚/郑茵/李爽)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。