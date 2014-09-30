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亚洲 | 2014年 9月 30日 星期二 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月30日

*工商时报：

--台中市精密机械科技创新园区一期的〞产业用地（一）〞面积约4.548公顷(约13,758坪)标售案，昨日开标；结果，只有大立光 送件，每坪出价22.53万台币高于底价22万元，总土地价款31亿台币；估计大立光未来总投资将达百亿台币(含土地)。

--台湾高铁年底即将破产，立法院本周三(10月1日)将审查《奖励民间参与交通建设条例》修正草案，为政府接管高铁明定法源，一旦政府启动强制接管，为确保高铁资产及债权的完整性，将依据《奖参条例》，要求民间机构释出指挥权，并将高铁营运维持在〞暂态〞状况，确保高铁服务不中断，同时财务窟窿不会再扩大。

--金管会降低海外房贷风险权数至35%，六家银行率先受惠。据银行主管透露，上周已接到金管会发函，明订银行的海外房贷风险权数，将分别由先前自用40%、非自用100%，一律降为35%，银行业者认为，现在日圆狂贬，使日本已成为银行竞拚海外房贷业务的主战场。

*经济日报：

--金管会研拟放宽信用交易资券互抵额度，不必再受融资融券额度限制，改由券商自行做好客户风险控管。金管会已请证交所评估相关配套，一旦采行，信用交易当冲将有更大空间，有助推升台股动能。

--根据金管会最新资料，9月到上周五为止，外资已净汇出21亿美元(约新台币630亿元)。外资累计净汇入金额降至1,925亿美元，显示外资陆续汇出。

--台积电 卡位物联网及穿戴式装置再出招，昨日宣布领先业界，推出超低耗电技术平台，并获安谋(ARM)等至少八家技术大同盟成员力挺。台积电进军物联网已突破最关键的技术瓶颈。

--行政院长江宜桦指出，受惠于行动装置、4G(第四代行动通讯标准)和物联网需求大增，半导体业出口畅旺，加上DRAM、LED及机械出口逐渐回温，预期明年经济可望优于今年。江宜桦指出，当前经济除受国际景气影响外，各产业在国际市场竞争力更为关键，其中面板及资讯通信产品受国际竞争影响，表现相对疲弱，各产业竞争力有落差。

--行政院财经政委邓振中敲定，五大员工奖酬工具缓课税，未来可从母公司扩及到持股50%以上的子公司实施，不过，仍需遵守两前提，一是经过主管机关专案核准；二是符合现行公司法、证交法有关奖酬工具扩及子公司规定。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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