《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月30日

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
*工商时报：
--台中市精密机械科技创新园区一期的〞产业用地（一）〞面积约4.548公顷(约13,758坪)标售案，昨日开标；结果，只有大立光 送件，每坪出价22.53万台币高于底价22万元，总土地价款31亿台币；估计大立光未来总投资将达百亿台币(含土地)。
--台湾高铁年底即将破产，立法院本周三(10月1日)将审查《奖励民间参与交通建设条例》修正草案，为政府接管高铁明定法源，一旦政府启动强制接管，为确保高铁资产及债权的完整性，将依据《奖参条例》，要求民间机构释出指挥权，并将高铁营运维持在〞暂态〞状况，确保高铁服务不中断，同时财务窟窿不会再扩大。
--金管会降低海外房贷风险权数至35%，六家银行率先受惠。据银行主管透露，上周已接到金管会发函，明订银行的海外房贷风险权数，将分别由先前自用40%、非自用100%，一律降为35%，银行业者认为，现在日圆狂贬，使日本已成为银行竞拚海外房贷业务的主战场。
*经济日报：
--金管会研拟放宽信用交易资券互抵额度，不必再受融资融券额度限制，改由券商自行做好客户风险控管。金管会已请证交所评估相关配套，一旦采行，信用交易当冲将有更大空间，有助推升台股动能。
--根据金管会最新资料，9月到上周五为止，外资已净汇出21亿美元(约新台币630亿元)。外资累计净汇入金额降至1,925亿美元，显示外资陆续汇出。
--台积电 卡位物联网及穿戴式装置再出招，昨日宣布领先业界，推出超低耗电技术平台，并获安谋(ARM)等至少八家技术大同盟成员力挺。台积电进军物联网已突破最关键的技术瓶颈。
--行政院长江宜桦指出，受惠于行动装置、4G(第四代行动通讯标准)和物联网需求大增，半导体业出口畅旺，加上DRAM、LED及机械出口逐渐回温，预期明年经济可望优于今年。江宜桦指出，当前经济除受国际景气影响外，各产业在国际市场竞争力更为关键，其中面板及资讯通信产品受国际竞争影响，表现相对疲弱，各产业竞争力有落差。
--行政院财经政委邓振中敲定，五大员工奖酬工具缓课税，未来可从母公司扩及到持股50%以上的子公司实施，不过，仍需遵守两前提，一是经过主管机关专案核准；二是符合现行公司法、证交法有关奖酬工具扩及子公司规定。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。