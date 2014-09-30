《独家新闻》纽约当局要求德国商业银行辞退制裁违规涉案员工--消息

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透纽约9月29日 - 据知情人士称，纽约金融监管当局希望德国商业银行 辞退部分员工，作为和解的一部分。该银行被控与伊朗等受美国制裁的国家发生交易时处置不当。
路透此前报导称，德国商业银行接近达成协议，向美国当局支付约6.5亿美元了结制裁相关违规指控，其中近半数将付给纽约州金融局。
此前已有数家外资银行已经在类似违规问题上与美国当局达成和解。德国政府在该银行持股17%。
一位消息人士称，纽约州金融局要求德国商业银行采取措施，解雇若干牵涉违规行为的员工。该消息人士未透露可能受罚的高管姓名。
消息人士称，还不清楚这些员工将被辞退还是以其他方式惩处，部分原因在于德国劳动法的强势，也取决于被控行为发生在多久以前。
纽约州金融局发言人Matthew Anderson对置评要求未予回复。德国商业银行发言人Margarita Thiel拒绝置评。
路透此前报导，在和解协议中，德国商业银行料将与州和联邦检察官达成暂缓起诉协议，这将推迟对其的刑事指控。
除纽约州金融局外，参与此案的当局还包括美国司法部、华盛顿特区检察官、曼哈顿区地方检察官、美国联邦储备理事会(美联储/FED)和财政部。
在路透与上述部门联系时，他们均拒绝对和解谈判置评。(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。