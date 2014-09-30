《中国重要政经日程》--9月30日

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
==========================今日重要政经日程==========================
9/30（周二）
--外交部长王毅将于9月28日至30日对墨西哥进行正式访问并同梅亚德外长共同主持召开中墨政府间两国常设委员会第六次会议。
--中国外交部长王毅定于9月30日至10月2日访问美国，双方将就中美关系及共同关心的国际地区问题深入交换意见。
==========================近期重要政经日程==========================
10/24（周五）
--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。
10/26（周日）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于10月26日在上海召开，至27日。
11月10日（周一）
--APEC第22次领导人非正式会议将于11月10日至11日在北京举行，主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。
11/19（周三）
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。