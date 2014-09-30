中国个股：中国电建拟购控股股东旗下八公司股权，资产预估值168亿元

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透上海9月30日 - 中国电力建设股份有限公司 周二公告称，拟以“定向增发普通股+承接债务+发行优先股”的方式购买控股股东中国电力建设集团持有的八家公司股权，资产预估值合计为168.3亿元人民币，其中中国电建以溢价发行普通股的方式支付对价约143.3亿元。
公告显示，本次重组的交易方案为中国电建以非公开发行普通股及承接债务的方式购买电建集团持有的顾问集团、北京院、华东院、西北院、中南院、成都院、贵阳院、昆明院等八家公司100%股权。
同时公司向不超过200名合格投资者非公开发行优先股募集配套资金，发行数量不超2,000万股，募集资金总额不超过20亿元，且不超过本次交易总金额的25%，募集配套资金拟用于补充公司流动资金。
本次发行普通股的数量预计约为39.48亿股，普通股购买资产的股票发行底价为2.77元/股，本次向电建集团发行股份的价格为3.63元/股，较发行底价溢价31.05%。
此外，中国电建还将以承接债务的方式向电建集团支付部分对价25亿元，所承接债务为电建集团已发行的本金为25亿元的2012年度第一期中期票据（12水电工MTN1）。
经预估，截至2014年5月31日，中国电建拟收购的标的资产的预估值约为168.30亿元；标的资产未经审计账面价值约为99.11亿元，预估增值率约为69.81%。
公司表示，目前，电建集团主要工程承包施工业务已通过中国电建的平台实现上市，而水电、风电勘测设计业务仍属于电建集团未上市资产。 因此，为实现中国电建的产业链整合与统一管控，提高上市公司质量，推动国有资产证券化，将水电、风电勘测设计业务板块资产注入上市公司平台是必由之路。
公司指出，通过本次交易，电建集团下属盈利能力较强的水电、风电勘测设计业务资产进入上市公司，有助于增强中国电建的核心竞争能力和持续经营能力，提升长期盈利能力。
中国电建因筹划重大事项，自5月13日起停牌，停牌前收报2.79元。（完）
参看相关细节，请点选上海证券交易所网站 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。