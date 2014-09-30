《新兴市场重要经济事件预告》--9月30日-10月7日

台湾个股：国泰金拟提股东会授权董事会筹措长期资金总额不超过500亿台币
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月30日(二)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行利率会议。(0900)
圣地亚哥--智利央行将公布9月货币政策会议记录。(1230)
首尔--韩国央行发布半年度货币政策报告，并呈交国会(0300)。
孟买--印度央行宣布货币政策审议结果。
贝尔格莱德--世界银行提交塞尔维亚经济竞争力的报告。
10月1日(三)
曼谷--泰国央行公布9月利率会议的会议记录(0200)。
10月2日(四)
布达佩斯--主题为经济前景的商业会议，演说嘉宾包括匈牙利央行副总裁Adam Balog和央行理事Marton Nagy。
10月3日(五)
暂无重要经济事件。
10月6日(一)
暂无重要经济事件。
10月7日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开记者会，IMF首席经济学家布兰查德、IMF经济研究部主管、经济顾问Thomas Helbling出席这场活动(1300)。
华盛顿--世界银行集团2014年青年峰会。世界银行行长金墉在峰会闭幕式上发表讲话。
华盛顿--IMF战略、政策和审查部副主管Kalpana Kochhar在青年论坛上发表讲话，主题为：通过教育、创新和热情促进包容性成长和企业家精神。
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会议。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至10月8日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽 审校 于春红)
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升