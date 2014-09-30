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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 08:38 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月30日-10月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月30日(二)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行利率会议。(0900)

圣地亚哥--智利央行将公布9月货币政策会议记录。(1230)

首尔--韩国央行发布半年度货币政策报告，并呈交国会(0300)。

孟买--印度央行宣布货币政策审议结果。

贝尔格莱德--世界银行提交塞尔维亚经济竞争力的报告。

10月1日(三)

曼谷--泰国央行公布9月利率会议的会议记录(0200)。

10月2日(四)

布达佩斯--主题为经济前景的商业会议，演说嘉宾包括匈牙利央行副总裁Adam Balog和央行理事Marton Nagy。

10月3日(五)

暂无重要经济事件。

10月6日(一)

暂无重要经济事件。

10月7日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开记者会，IMF首席经济学家布兰查德、IMF经济研究部主管、经济顾问Thomas Helbling出席这场活动(1300)。

华盛顿--世界银行集团2014年青年峰会。世界银行行长金墉在峰会闭幕式上发表讲话。

华盛顿--IMF战略、政策和审查部副主管Kalpana Kochhar在青年论坛上发表讲话，主题为：通过教育、创新和热情促进包容性成长和企业家精神。

萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会议。

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至10月8日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李爽 审校 于春红)
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