版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 30日 星期二 08:45 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月30日-10月7日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月29日当周

9月30日(二)

1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.2% +0.3%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.2% -0.3%

(较上年同期) +2.3% +2.9%

1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月)7月 持平 -0.2%

未经季节调整房价指数(较前月) +1.1% +1.0%

房价指数(较上年同期) +7.5% +8.1%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 61.9 64.3

1400 美国消费者信心指数 9月 92.5 92.4

10月1日(三)

-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 9月 1,670 1,753

1100 美国抵押贷款市场指数 9月26日当周 -- 338.4

再融资指数 -- 1,297.5

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加21.0 增加20.4

1330 加拿大RBC经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 54.3

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 57.9

1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.5% +1.8%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 58.5 59.0

投入物价分项指数 57.0 58.0

就业分项指数 57.5 58.1

新订单分项指数 -- 66.7

10月2日(四)

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 9月 -- 4.001

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月27日当周 29.7 29.3

四周均值(万人) -- 29.85

续请失业金人数(万人) 9月20日当周 243.8 243.9

1345 美国ISM纽约企业活动指数 9月 -- 648.0

1400 美国工厂订单(较上月) 8月 -9.3% +10.5%

耐久财订单(较上月) 8月修正值 -- -18.2%

扣除运输的耐久财订单(较上月) -- +0.7%

扣除国防的耐久财订单(较上月) -- -19.0%

扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +0.6%

10月3日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加21.5 增加14.2

民间就业岗位(万个) 增加21.0 增加13.4

制造业就业岗位(万个) 增加1.2 持平

政府就业岗位(万个) -- 增加0.8

失业率 6.1% 6.1%

平均时薪 +0.2% +0.2%

平均每周工时 34.5 34.5

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差409 逆差406

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 顺差15.5 顺差25.8

出口(亿加元) -- 455.4

进口(亿加元) -- 429.6

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 59.7

服务业PMI -- 58.5

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 9月 58.5 59.6

企业活动指数 63.5 65.0

就业指数 -- 57.1

新订单指数 -- 63.8

价格指数 -- 57.7

10月6日当周

10月6日(一)

1400 美国就业趋势指数 9月 -- 121.3

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.1

经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 50.9

10月7日(二)

1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 -- 11.8%

1400 美国JOLTS职位空缺数(万人) 8月 -- 467

1400 美国IBD经济乐观指数 10月 -- 45.2

1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加200 增加260.1

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 张明钧; 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐