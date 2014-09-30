美国与加拿大经济指标预测--9月30日-10月7日****

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月29日当周
9月30日(二)
1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.2% +0.3%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.2% -0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.9%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月)7月 持平 -0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.1% +1.0%
房价指数(较上年同期) +7.5% +8.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 61.9 64.3
1400 美国消费者信心指数 9月 92.5 92.4
10月1日(三)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 9月 1,670 1,753
1100 美国抵押贷款市场指数 9月26日当周 -- 338.4
再融资指数 -- 1,297.5
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加21.0 增加20.4
1330 加拿大RBC经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 54.3
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 57.9
1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.5% +1.8%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 58.5 59.0
投入物价分项指数 57.0 58.0
就业分项指数 57.5 58.1
新订单分项指数 -- 66.7
10月2日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 9月 -- 4.001
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月27日当周 29.7 29.3
四周均值(万人) -- 29.85
续请失业金人数(万人) 9月20日当周 243.8 243.9
1345 美国ISM纽约企业活动指数 9月 -- 648.0
1400 美国工厂订单(较上月) 8月 -9.3% +10.5%
耐久财订单(较上月) 8月修正值 -- -18.2%
扣除运输的耐久财订单(较上月) -- +0.7%
扣除国防的耐久财订单(较上月) -- -19.0%
扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +0.6%
10月3日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加21.5 增加14.2
民间就业岗位(万个) 增加21.0 增加13.4
制造业就业岗位(万个) 增加1.2 持平
政府就业岗位(万个) -- 增加0.8
失业率 6.1% 6.1%
平均时薪 +0.2% +0.2%
平均每周工时 34.5 34.5
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差409 逆差406
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 顺差15.5 顺差25.8
出口(亿加元) -- 455.4
进口(亿加元) -- 429.6
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 59.7
服务业PMI -- 58.5
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 9月 58.5 59.6
企业活动指数 63.5 65.0
就业指数 -- 57.1
新订单指数 -- 63.8
价格指数 -- 57.7
10月6日当周
10月6日(一)
1400 美国就业趋势指数 9月 -- 121.3
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.1
经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 50.9
10月7日(二)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 -- 11.8%
1400 美国JOLTS职位空缺数(万人) 8月 -- 467
1400 美国IBD经济乐观指数 10月 -- 45.2
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加200 增加260.1
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张明钧; 审校 戴素萍)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。