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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 08:48 BJT

国际油市：美国原油期货跌向94美元，本月料将连续第三个月下跌

根据IIR Energy，美国墨西哥湾区沿岸炼厂的季节维护将于下月达到高峰，原油日均加工量料接近50万桶，符合季节正常基准，但炼厂维修所致的停产将很快于11月缓解。

周一路透对四位分析师的初步调查显示，9月26日止当周，美国商业原油与遛分油库存预估料增加，汽油库存则可能减少。

美国政府公布数据显示，8月消费者支出加速增长，对经济而言这是一个正面迹象，而且目前美国经济看来近乎火力全开。

德国总理梅克尔周一表示，目前有充分理由继续维持欧盟与俄罗斯的能源伙伴关系，但如果俄罗斯继续违反基本原则，情况可能改变。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 王兴亚/孙茉莉)
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