《全球重要经济事件一览表》--9月30日-10月7日

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
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9月30日(二)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在伦敦政治经济学院讲话(1730)。
维也纳--欧洲央行执委会委员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在年度监管大会上讲话，主题为“欧洲体系内的国家监管--实现正确的平衡”(0745)。
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就最新斯洛伐克宏观经济季度预估举行新闻发布会(1100)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在北欧联合银行(Nordea)货币经济中心的座谈会上讲话。
维也纳--市场监管机构金融市场管理局(FMA)举行年度监管会议。发言嘉宾包括：欧洲央行执委会委员劳滕施莱格、奥地利央行总裁诺沃特尼和奥地利财长Hans Joerg Schelling。
10月1日(三)
伦敦--英国央行审慎监管局(PRA)副主管费希尔发表演说，主题为“英国央行的政策协调”。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
10月2日(四)
里奇蒙--美国里奇蒙联邦储备银行与基尔世界经济研究所举行为期两日的会议，主题为“大衰退后的就业市场”(至10月3日)。
伦敦--英国央行金融政策委员会发布季度政策声明(0830)。
意大利那不勒斯--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率决定并举行记者会。
美国图珀洛--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参加一场有关美国经济与货币政策的活动(2230)。
挪威奥勒松--挪威央行总裁奥尔森与挪威央行投资管理公司副执行长Trond Grande对央行地区分支网络发表讲话。
10月3日(五)
挪威克里斯蒂安桑--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与央行投资管理部门的首席风险官Jan Thomsen对央行在当地的分支网络发表讲话。
10月6日(一)
东京--日本央行货币政策会议(至10月7日)。
10月7日(二)
纽约--世界商业论坛(至10月8日)。美国联邦储备理事会(美联储/FED)前主席贝南克担任主要演讲者。
阿布奎基--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说。(0030)
美国特洛伊--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在伦斯勒理工学院主办的一场活动中发表演说。(1900)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行世界经济展望报告新闻发布会，出席者为IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)和IMF经济顾问兼研究部主管Thomas Helbling。(1300)
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行理事会成员Vladimir Dvoracek就银行业监管议题举行记者会。(1100)
悉尼--澳洲央行利率决定。(0330)
阿姆斯特丹--荷兰央行公布金融稳定报告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。