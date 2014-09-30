中港证券：港交所称拟建中央追踪系统，以便沪港通后查询托管地点　

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透上海9月30日 - 沪港通正式启动在即，香港交易所行政总裁李小加表示，港交所计划建中央追踪系统，以便快速追踪投资者的股票托管地点，让海外大型长线基金通过沪股通投资A股更方便，该系统预计将于沪港通开通6个月后推出。
上海证券报周二引述李小加表示，过去两个月，沪港交易所共赴美国、欧洲及中东等地推介沪港通，随着投资者对沪港通的了解日益深入，越来越多的海外机构感觉沪港通潜力无穷，参与热情很高。但一些从未投资过A股的长线基金，对于内地T+0的结算规则感到很不习惯，这可能会影响其初期参与沪港通的意愿。
他解释称，根据内地法规，目前内地投资者只能出售其中国结算账户内前一交易日收市时已经持有的沪股，而国际投资者的通用做法是T+2，即在交易日通过券商下单，成交后两天结算时才将股票从托管银行交付券商。
由于大型基金一般不会将证券存托于券商，国际投资者在卖出沪股时，必须在交易日早晨7:30前将欲售股票转至券商端，才能确保香港结算与中国结算每日结算时不会出现无法交付的情况。
对此，李小加表示，港交所正抓紧时间搭建中央追踪系统，以便在长线基金卖出时快速追踪到其所持沪股托管地，无需他们事前将欲售股票转至券商端，预计该系统将于沪港通开通6个月后推出。
“这将是个自愿参与的服务，也很有可能不会收取额外的费用。一旦使用，投资者就不会于早上11时想卖股票的时候，发现自己早上忘记‘搬货’。”他表示。
有外资基金人士对港交所的这个计划表示期待，该人士指出，大型长线基金一般是把股票交易和托管分开，如果要在卖出前提前将股票从托管行转至券商处，很容易暴露基金要抛售股票的意图，港交所搭建中央追踪系统既能符合内地的监管要求又能照顾长线基金的交易习惯，有利于打消长线基金参与沪股通的顾虑。
中国上海证交所上周五发布沪港通试点办法，与5月的征求意见稿不同的是，此次正式办法允许沪股通投资者融资融券，并打开港股通融资融券的业务空间，而且沪港通投资者参与两地的配股（供股）亦获得支持，该办法将自今日起正式实施。 （完） (发稿 边竞； 审校 黄凯)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。