中港证券：港交所称拟建中央追踪系统，以便沪港通后查询托管地点　

路透上海9月30日 - 沪港通正式启动在即，香港交易所行政总裁李小加表示，港交所计划建中央追踪系统，以便快速追踪投资者的股票托管地点，让海外大型长线基金通过沪股通投资A股更方便，该系统预计将于沪港通开通6个月后推出。

上海证券报周二引述李小加表示，过去两个月，沪港交易所共赴美国、欧洲及中东等地推介沪港通，随着投资者对沪港通的了解日益深入，越来越多的海外机构感觉沪港通潜力无穷，参与热情很高。但一些从未投资过A股的长线基金，对于内地T+0的结算规则感到很不习惯，这可能会影响其初期参与沪港通的意愿。

他解释称，根据内地法规，目前内地投资者只能出售其中国结算账户内前一交易日收市时已经持有的沪股，而国际投资者的通用做法是T+2，即在交易日通过券商下单，成交后两天结算时才将股票从托管银行交付券商。

由于大型基金一般不会将证券存托于券商，国际投资者在卖出沪股时，必须在交易日早晨7:30前将欲售股票转至券商端，才能确保香港结算与中国结算每日结算时不会出现无法交付的情况。

对此，李小加表示，港交所正抓紧时间搭建中央追踪系统，以便在长线基金卖出时快速追踪到其所持沪股托管地，无需他们事前将欲售股票转至券商端，预计该系统将于沪港通开通6个月后推出。

“这将是个自愿参与的服务，也很有可能不会收取额外的费用。一旦使用，投资者就不会于早上11时想卖股票的时候，发现自己早上忘记‘搬货’。”他表示。

有外资基金人士对港交所的这个计划表示期待，该人士指出，大型长线基金一般是把股票交易和托管分开，如果要在卖出前提前将股票从托管行转至券商处，很容易暴露基金要抛售股票的意图，港交所搭建中央追踪系统既能符合内地的监管要求又能照顾长线基金的交易习惯，有利于打消长线基金参与沪股通的顾虑。