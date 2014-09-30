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市场报道 | 2014年 9月 30日 星期二 09:01 BJT

《美国重要政经日程》--9月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1300 - 7月CaseShiller 20个城市房价指数

1345 - 9月芝加哥采购经理人指数(PMI)

1400 - 9月消费者信心指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校　戴素萍)
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