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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 09:02 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报2.84%，上日加权利率2.8995%

路透上海9月30日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在2.84%，上日该期限加权平均利率为2.8995%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

------------------------------------------

2.84% 2.90% 2.8995%

周一银行间市场质押式回购总成交金额9,344.44亿元，上交易日为6,527.64亿元。其中，隔夜品种为7,004.75亿元，上交易日为5,506.95亿元。(完) (发稿 李宏薇/边竞；审校 林高丽)
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