港报财经评论：“债王”新东家的重量级人物--信报9月30日

“债王”新东家的重量级人物/ 习广思

周日午后至晚上，中环及金钟场面令人惊心动魄，幸好没有人命伤亡。今时今日资讯流通极之发达，警方武力镇压画面即时传送到世界每一角落，因此，纵使有人企图发放错误讯息，或者有人向中国误报暴乱，一看电视及电脑画面便知道发生什么事。恒指昨天跌逾400点，是在预期之内，由于形势发展多变，不如续谈债王跳槽事件。债王新东家骏利（Janus Capital）对比PIMCO属于小型公司，截至今年6月30日止数据，骏利资产管理集团的资金规模为1777亿美元，相比掌管着近两万亿美元资产的PIMCO，实在是小巫见大巫。

不过，很少人提到骏利另一位重量级人物，就是于今年7月才加入骏利、担任首席投资策略师的Myron Scholes。他是长期资本管理（Long-TermCapital Management,LTCM）的主要合伙人、史丹福大学教授，他在1997年凭「Black-Scholes方程式」（Black-Scholes Formula），夺得诺贝尔经济学奖殊荣。Scholes与学者Fischer Black共同发明的「Black-Scholes方程式」，为近40年来的金融市场发展带来翻天覆地的变化，因为当年未有方法为期权（Options）等衍生工具计价，由于衍生产品的价值会随着追踪的股份价格风险改变而变动，风险是难以量化及准确预测，令计算衍生产品的合理价格相当困难。

但Black及Scholes想到一个方法，在不需要预测风险的前提下，都可以计算出期权的合理价格，方法是用期权及其追踪的股票，合组成一个“零风险投资组合”（Risk-free Portfolio）。由于这个投资组合风险被完全对冲，在零风险的前提下，其“合理回报”应等于“零风险利率回报”（Risk-free Interest Rate）。两名学者研究出以“动态对冲”（Dynamic Hedging）方式，理论上通过不停重组“零风险投资组合”，便可计算出期权价格，这计算方式经其他专家及学者改良后，成为过去40年衍生工具的主要计价模式。有报道指出，至2006年止，以“Black-Scholes方程式”作定价基础的衍生工具，总市值高达400万亿美元。至于Scholes有份创立的对冲基金LTCM却“爆煲”，成为其个人事业一大阴影。Scholes在金融界地位超然，但他对美息及债市的看法却与债王南辕北辙。Scholes早前在一个投资峰会上表示，如果格林斯平、贝南奇仍然在位，联储局一早已经加息，他认为耶伦实在太“鸽”。(B02)

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欧罗挑战1.29阻力/ 苏子

昨天美元兑日圆升越上周的109.54日圆高位，再创6年新高，可惜创新高后都未能顺势挑战110日圆心理关口，高位暂时仅见109.74日圆水平便乏力再升。美元兑日圆已自上述高位回落至109.35日圆水平，返回上周的高位以下波动。如昨晚汇价以近全日低位收市，日线图将会呈现射击之星不利形态，同时亦令昨天的破位有可能形成假突破的走势陷阱。

由于市场正等待本周两大风险事件，即周四的欧洲央行议息结果及周五的美国9月份就业数据结果，故在市场知悉这两大风险事件结果之前，相信不少美元看好的投资者或先获利回吐，从而令美元自目前的严重超买水平向下，出现较明显的调整市的可能性不容抹煞。如昨晚美元兑日圆低收的同时，美汇指数亦见明显回落至上周五高低波幅的中间价以下波动及收市，不少投资者期待已久较深的美元调整市料一触即发。毕竟目前美元兑日圆以及美汇指数的日线RSI指标及CCI指标均见出现非常明显的顶背驰不利讯号，因此美元在现水平伺机向下作出显着调整绝对是可以发生的！换言之，目前投资者即使认为逆着美元已形成的长期上升趋势市建立短仓是不智的行为，虽不会按着上述的顶背驰不利讯号入市赚取短线利润，但亦不应贸然在现水平加码摸顶追买美元！

一旦美元若如预期般，成功向下作出较深的超买调整市，澳元兑美元料受惠于美元转弱而大幅反弹，返回10天平均线阻力以上及挑战0.90美元心理关口；至于近期被不少投资者看淡的黄金，兑美元亦可望在上周的1206.50水平找到短期重要底部，随后将挑战7月份开始跌幅的38.2%反弹目标。本周四欧洲央行的议息结果料维持目前的货币政策不变，估计央行未必会暗示推出QE措施。若结果真的如此，相信欧罗兑美元届时将有极高机会扭转近期的大弱势，即短期内未必能考验1.25美元心理关口之余，更可能会大幅回升至1.29╱1.2930美元阻力区。(B08)

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