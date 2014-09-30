港报财经评论：占中谁可控，股民宜观望--经济日报9月30日

占中谁可控，股民宜观望/ 林瑞芬

昨期指结算日，不看好的投资者气焰在港展开占中下更盛。身在政治市，后市波动势难料。恒指昨一度急插582点，收报23,229，全日跌449点或1.9%，大市成交额889亿港元，沽空额105亿港元，占成交比为12%。评级机构惠誉表示，香港过去24小时发生的游行示威事件，短期内不会影响香港评级，除非示威规模扩大，并且持续一段长时间，以致对经济和金融稳定产生重大影响。虽有此论，但见港元即被掟，港股即被炸，可见金融市场是现实，不会有雪中送炭，只会趁火打劫。

点火容易熄火难，群众运动的大局谁可控。占中活动变成占据交通公路，宜端视事态发展。若占中运动造成更多或更长久的时间令港、九主要交通道路瘫痪，影响性持续，对投资者的信心也是打击，莫讲话港股永无宁日，投资者有难。连在中西区或湾仔区上学的同学仔都有难，被阻上学。还望表达意见者，理性处理，不宜以占路为手段。基本上，昨日港股表现充分体现股价的短期波动，主导的还是心理面，不能理性分析，投资者也上了宝贵但惨痛的一课。目前情况实质对中国经济都不会有大影响，中资股陪跌居多，投资者的心理情绪受影响更为关键。外围大鳄来住来食，占中变占路，立体式进攻，大手沽港汇（港元创下十八个月最大跌幅）造成资金流走之理据，再质港股。

恒指失守24,000后，逐关考验，今年3月以来的上升轨支持位23,500亦被不看好的投资者击破，下个关键是2012年6月延伸支持轨22,500。国指亦失守10,500关，昨收报10,439，跌1.37%，向下一关是心理关10,000左右，而支持轨实际技术大关则是9,500左右。港交所 昨显着被质3.2%至169.7港元，最低更见过168.4港元，最受罪。技术上，170港元已受考验占中局面或对沪港通开车时间表构成不明朗因素。上周末，沪港通计划就有一项修改，让香港投资者在买卖上海股票时可以更为容易运用融资融券进行操作。交银国际就此发表报告指出，若果香港占中局面更紧张恶化，在沪港通计划开通后，海外投资者或会沽空香港股票，作为他们上海股票好仓的对冲，港股所承受的压力也不少。(B06)

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政治市难估底，政策股候低买/ 余少文

占中启动即发生催泪弹事件，不管谁对谁错，投资者始终是输家，国企指数暂守10,400点；惟历来政策市是最难玩，因为无法估底，但危中有机，值得趁低买政策股。中国内地股市昨日靠稳，但沪深300指数仍然受制2,450点，而国企指数则跌145点或1.4%，收报10,439点，成交额增至163亿港元，只有14只H股可以逆市上升；红筹指数则跌78点或1.7%，收报4,482点，成交额65亿港元。由学生示威导致提早占中，加快政府的催泪弹镇压，不管谁对谁错，对中国内地股市影响可以说没有，但对港股造成沉重打击，因为会令资金流走，对于近期的“资金市”而言，资金流走即股市要跌，更严重是目前踏入“政治市”。过去所见，“政治市”对大市的影响更大，不少老投资者如有印象应记得香港前途谈判和“六四事件”，股市可以跌到无人信，所以政治市难估底，宜顺势而行，至少观望。

当然，一周前指出，国指“死亡交叉”出现，后市未跌完，但预期10,500点会有支持，可惜昨日裂口下跌已失守该支持位，下一支持位是10,200点，能否守得住未知，但昨日曾低见10,344点，最后虽守俗称牛熊分界线的250天线，后市确实危危乎。幸好大市有超卖迹象，加上指数跌至250天线，指数过去跌至牛熊分界线多会出现反弹，只是指数即使反弹，10,600点会是阻力所在，下一阻力是10,900点水平。

若然国企指数失守提及的10,200点，有机会下试5月低位9,620点，即是说国指的走势会较预期更差。不过，乐观而言，国指今年预测PE只有7倍，如跌至9,620点，预测PE降至6.5倍，若跌至9,000点，预测PE低见6.1倍，如展望明年预测PE，9,620点相当于只有6倍，似乎调整反是给予投资者入市机会。实际上，老手都知道政治市危中带机，尽管难以估底，因为政治市影响的时间可长可短，但九七前的股市以香港上市公司为主，但九七后的今日，大部分都是中资股或跟中国内地业务密切的公司，故今次政策市的时间应不会好似香港前途谈判所影响的时间般长，除非中国内地经济数据继续差下去，否则国指应是愈跌愈吸引，只要重要中资股业绩不死，股价调整后可以继续升，跌市反而是良机。(B05)

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