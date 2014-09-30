《路透晚报》--9月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：9月汇丰制造业PMI终值小幅下修，经济仍面临下行压力

产出和新订单指数下修，拖累汇丰9月中国制造业PMI终值亦被小幅向下修正。虽然和上月终值持平，但依然表明制造业面临下行压力，需要更多宽松政策支持。

--中国金融：拥有一套房并结清房贷家庭可享受首套房贷政策--央行

中国央行和银监会周二表示，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。

--中国经济：稳增长确定加强进口政策措施，资源税改革亦提速

为改变中国进口疲弱，确保稳增长目标的实现，中国周一召开的国务院常务会议明确加强进口的政策措施，促进扩大对外开放，鼓励扩大先进技术设备和关键零部件进口等。

--中国政策：促使农村土地承包权和经营权分离，重抓改革落实--习近平

中国国家主席习近平周一表示，要在坚持农村土地集体所有的前提下，促使承包权和经营权分离，形成所有权、承包权、经营权三权分置、经营权流转的格局。

--香港社会：警队可应付本地社会问题，毋须出动解放军--特首

香港特区行政长官梁振英周二表示，政府内部没有对＂占领中环＂民众集会设定一个期限，但会密切注意情况；他并相信香港警队可以解决本地社会出现的问题，并不需要出动解放军。

【金融】

--香港金融：十一将至，若需要时可随时提供港元及人民币流动性--金管局

香港金融管理局周二表示，目前港元交投并无异常，银行体系流动资金充裕，结算系统亦运作正常。但监于十一黄金周将至，当局已做好准备，有需要时向市场提供港元及人民币流动资金。

--香港数据：8月底止外汇基金总资产增至31,070亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年8月底止外汇基金总资产为31,070亿港元，较上月底增加278亿港元。

【固定收益】

--中国公开市场：小幅净回笼平稳操作为三季度收官，政策短期料维稳

中国央行周二以小幅净回笼50亿元人民币为三季度公开市场操作收官。业内人士认为，面对宽松的季末流动性现状，今日正回购操作量稳价平，对资金面实质无扰。货币政策短期有望维稳，待央行进一步观察前期政策实施效果。

--中国债市：发改委就企业债风险正式发文，资产负债率指标略松动--消息

两位消息人士周二透露，在8月初召集相关承销商开会后，中国国家发改委近期正式下发关于企业债风险防范的试行文件，最终文件内容与8月会议相比多数变动不大，仅部分偿债保障措施中的资产负债率指标略有松动。

--中国货币市场：主要回购利率低位徘徊，心态平稳迎长假

中国银行间资金市场周二早盘隔夜和七天期回购加权利率在近期低位徘徊。今日是十一长假前最后一个交易日，流动性供给依旧充裕，而不少机构已提前安排好资金，需求一般。

--中国债市动态：国庆长假前现券买盘仍显强，机构多看好节后走势

中国银行间债市周二早盘现券买盘仍显强，收益率继续小幅下滑；IRS(利率互换)在汇丰公布下修后的PMI终值后也一度走低，不过随后止跌回稳。目前资金面泛滥，加之经济仍无明显回暖迹象，看好国庆长假后走势的心态较浓，不少机构选择持券过节。

【外汇】

--《综述》人民币对欧元直接交易首日平稳运行，人民币国际化积极效益将渐显

中国银行间市场欧元兑人民币直接交易周二首日开闸，价格平稳且交易活跃度很高，显示市场需求旺盛，若后市能持续交易活跃度，无疑将扩大人民币对欧元的交易规模，对人民币国际化的积极效应亦将逐渐显现。

--中国汇市：人民币早盘放量回升，中间价附近获结汇盘有力支撑

继上一交易日创一个月新低后，中国人民币兑美元即期周二早盘小幅回升，跟随中间价升值方向。尽管盘初因汇丰制造业PMI终值下修有所走软，但至中间价附近即获得持续的结汇力量支撑。

--中国外汇：8月国际服务贸易逆差续扩至210亿美元，1-8月逆差952亿美元--外管局

中国国家外汇管理局周二公布，2014年8月，国际收支口径的国际服务贸易逆差续扩至210亿美元，其中旅游差额占比为58%，比例继续下降；1-8月累积逆差952亿美元，其中七成由旅游差额贡献。

【证券/行业】

--《焦点》中国海外并购交易额下降，主因政府反腐和经济放缓

中国2014年前九个月的海外并购交易额减少，为三年来首次下降，因在经济放缓后国企态度变得谨慎起来，政府的反腐行动亦带来影响。

--中国房地产：9月百城住宅均价环比下跌0.92%，连续第五个月下跌--中指院

中国指数研究院周二提供的报告，9月百城住宅均价环比下跌0.92%，连续第五个月下跌。整体来看，全国主要城市住宅价格在经历上月降幅收窄后再次扩大跌幅，市场下行趋势明显。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比微升至77.5%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比小幅回升。尽管经济数据转弱及房地产市场低迷等令市场有些不安，但是沪港通即将启动，资金面显宽裕，基金经理大多按兵不动。

--中国股市：沪综指收盘六连涨，小盘股及题材股强势活跃市场气氛

中国股市沪综指周二收市六连涨，再度刷新19个月来收盘新高纪录。分析师指出，因小盘股、题材股的强势，造成明显的赚钱效应，吸引场外资金持续入场，而权重股表现相对平稳，因此股指继续保持小碎步式的涨势。

--中港证券：港交所称拟建中央追踪系统，以便沪港通后查询托管地点

沪港通正式启动在即，香港交易所行政总裁李小加表示，港交所计划建中央追踪系统，以便快速追踪投资者的股票托管地点，让海外大型长线基金通过沪股通投资A股更方便，该系统预计将于沪港通开通6个月后推出。

--中国电信：工信部为苹果公司IPHONE6手机产品发放进网许可

中国工业和信息化部电信管理局称，近期美国苹果公司为iPhone6手机产品提交了进网申请，经电信设备进网检测机构测试和工信部审查，相关产品满足进网管理要求。工信部为苹果公司申请进网的手机产品核发了进网许可证。

--香港新股：前三季IPO融资额倍增至169亿美元，全年将超年初预期--安永

国际会计谘询公司安永周二发布报告称，受股票市场活跃、资本持续流入与全球经济前景向好等有利因素的驱动，香港前三季有78宗首次公开发行（IPO）活动，融资额达169亿美元，预计全年融资额势必将超越安永年初预期的230亿美元。

--中国企业：恒大集团拟斥900亿元投资光伏产业，加速多元化进程

中国大型综合化企业集团恒大集团周一宣布，拟投资900亿元人民币进军太阳能光伏发电产业，由于9月初该公司还公布过1,000亿元粮油、乳业、畜牧业的投资计划，显示这家企业正在地产主业外，加速推进多元化进程。

--香港个股：中州证券重新提交A股发行申请，拟发行至多8.77亿A股

今年中因登陆港股而暂时放弃A股首次公开发行（IPO）的中州证券（中原证券）周一晚宣布，将向中国证监会重新提交A股发行申请，拟在上海证券交易所发行不超过约8.77亿A股股份。

--中国个股：中国电建拟购控股股东旗下八公司股权，资产预估值168亿元

中国电力建设股份有限公司周二公告称，拟以“定向增发普通股+承接债务+发行优先股”的方式购买控股股东中国电力建设集团持有的八家公司股权，资产预估值合计为168.3亿元人民币，其中中国电建以溢价发行普通股的方式支付对价约143.3亿元。

--中国个股：ST新材拟定向增发收购安迪苏营养集团，后者估值约120亿元