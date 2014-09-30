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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 09:16 BJT

芝加哥期市：大豆期货下跌，或创六年来最大单季跌幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 481.25 0.00 +0.00% +1.48% 519.49 36

CBOT玉米 325.00 -0.75 -0.23% +0.62% 362.64 33

CBOT大豆 921.00 -2.50 -0.27% +1.18% 990.45 25

CBOT稻米 $12.73 $0.00 -0.04% -0.66% $12.67 54

美国原油 $94.31 -$0.26 -0.27% +0.82% $93.55 59

汇率

欧元/美元 $1.268 $0.000 +0.00% +0.01%

美元/澳元 0.871 0.000 -0.06% -0.63%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/孙茉莉; 审校 李婷仪)
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