《中国债券市场每日交易备忘》--10月8日

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国中纺集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和民生银行主承 北京顺义区国资经营管理中心1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承 浙江龙盛 8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，招商银行主承 青海省国资投资管理公司30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和中信银行主承 雅安发展投资10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承 青海省国资投资管理公司40亿元15年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行主承 上海银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6200% ============================================================================ 二、新债上市： 溧水经济技术开发12亿元七年期固息债1480516，票面利率6.27% 山东三星集团3亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480517，票面利率9% 淮南矿业集团15亿元六个月期超短融011481005，票面利率5.26% 江苏省国信资产管理集团10亿元六个月期超短融011499030，票面利率4.79% 中国铝业公司40亿元九个月期超短融011415007，票面利率5.07% 阳泉煤业(集团)10亿元九个月期超短融011499031，票面利率5.15% 绿能高科集团3亿元一年期短融041453106，票面利率6.9% 宝钢集团新疆八一钢铁13亿元一年期短融041451055，票面利率5.43% 陕西文化产业投资控股集团8亿元一年期短融041472015，票面利率5.4% 冀东发展集团15亿元一年期短融041472016，票面利率5.4% 蚌埠玻璃工业设计研究院4亿元一年期短融041471007，票面利率6% 山东玉皇化工公司5亿元一年期短融041464064，票面利率6.98% 厦门象屿集团5亿元一年期短融041451056，票面利率5.3% 上海大宁资产经营集团10亿元一年期短融041456045，票面利率5.05% 山东国资投资控股公司15亿元五年期中票101472009，票面利率5.65% 中国建筑材料集团10亿元五年期中票101454057，票面利率5.6% 长春润德投资集团5亿元五年期中票101462030，票面利率6.13% 福建六建集团2亿元三年期中票101451044，票面利率9% ============================================================================ 三、缴款： 江苏金融租赁有限公司14亿元三年期固息债1422009，票面利率5.75% ============================================================================ 四、还本付息： 上海证券9亿元三个月期短融071439002到期兑付，票面利率4.74% 民生银行 6亿元三个月期同业存单111415005到期兑付，发行价98.82元 五矿股份30亿元九个月期超短期融资券011461001到期兑付，票面利率6.00% 北京银行 6.5亿元三个月期同业存单111412005到期兑付，发行价98.83元 08湘有色债 088043付息 10国开07 100207付息 08联想债 088045付息 11国开21 110221付息 12青投债 1280306付息 12浦口债 1280307付息 13国开15 130215付息 13国开16 130216付息 13国开17 130217付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院办公厅发布加强地方政府性债务管理的意见，提出要修明渠、堵暗道，赋予地方政府依法适度举 债融资权限，加快建立规范的地方政府举债融资机制。坚决制止地方政府违法违规举债，政府债务不得通过企业 举借，剥离融资平台公司政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务。 --陷入债务危机和经营困境的中国光伏企业上海超日太阳能科技有限公司 周三公布其重整计划草 案。其中关于11超日债 部分，若重整计划获得执行，长城资产管理公司等承担相应担保责任，那11 超日债本息将全额受偿。 今日公布9月汇丰中国服务业PMI (8月54.1) 10/13公布9月进出口贸易数据 (8月顺差498.3亿美元) 10/15公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (8月-1.2%) 居民消费价格指数(CPI) (8月2.0%) 10/21国民经济运行情况新闻发布会 公布9月固定资产投资(不含农户) (1-8月16.5%) 社会消费品零售总额 (8月11.9%) 工业增加值 (8月6.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 10/23公布10月汇丰中国制造业PMI初值 (9月初值50.5) 10/24公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/28公布1-9月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/吴芳；审校 边竞/康熙泽)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。