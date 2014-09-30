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亚洲 | 2014年 9月 30日 星期二 09:25 BJT

金属期市：伦铜在中国制造业数据公布前持稳，但或创3月来最大月跌幅

上海期交所主力12月期铜合约 上涨1.2%，至每吨48,210元人民币。上海期锌 则升1.6%。

上海期交所自周三起将因假期而休市一周。

美国政府周一公布数据显示，8月消费者支出加速增长，对经济而言这是一个正面迹象，而且目前美国经济看来近乎火力全开。

周二凌晨的几个小时里，成千上万的示威者仍然拥堵在香港街道上，继续对中国政府保持压力，使之面临25年来最严重的政治挑战之一。

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)料微幅升至51.2，经济短期暂时企稳。鉴于目前旺季不旺、经济需求总体偏弱，政策面料维持宽松格局。

印尼政府官员周一表示，矿业部预期对美国自由港麦克默伦铜金矿公司 所属铜矿的一起致命意外事故展开一周的调查，在调查结果出炉前将不会恢复露天开采。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/戴素萍 审校 李婷仪/于春红)
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