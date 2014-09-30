重发-更新版 1-中国公开市场：小幅净回笼平稳操作为三季度收官，政策短期料维稳

(重发以补上公开市场图表)

* 央行200亿元14天正回购，贴近上周水平

* 本周连续第二周实现净回笼，规模50亿元

* 货币政策短期有望维稳，以观前期效果

路透北京9月30日 - 中国央行周二以小幅净回笼50亿元人民币为三季度公开市场操作收官。业内人士认为，面对宽松的季末流动性现状，今日正回购操作量稳价平，对资金面实质无扰。货币政策短期有望维稳，待央行进一步观察前期政策实施效果。

交易人士并表示，货币市场风向标--七天回购加权利率 自7月下旬起维持震荡走低格局，未来资金价格保持在一个相对偏低区间内稳定波动，应是监管层希望看到的情况。

公告显示，央行公开市场今日进行200亿元14天期正回购操作，量级与上周二、四均为180亿元的水平贴近，今日利率持稳于3.5%。本周公开市场将有150亿元人民币到期资金投放，全部为正回购。

”今天公开市场操作手法比较常规，季末流动性挺宽松的，之前SLF(常备借贷便利)投放了5,000亿，这两天新股申购资金陆续解冻，所以净回笼50亿元对市场没影响。“华南一银行交易员称。

她并提到，七天回购加权利率跌破3%，虽然该价格在四季度或难连续维持”这么低“的水平，不过在相对偏低的区间内稳定波动，应是监管层希望看到的情况。而前期大手笔通过SLF补充流动性后，政策短期或维稳，待进一步观察国内基本面等的变化。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/pew72w

十一长假前最后一个交易日，中国银行间货币市场流动性供给依旧充裕，不少机构已提前安排好资金，需求一般。主要回购利率中 七天期加权利率在上日刺破3%整数关口创逾五个月来低点后，周二在前日低位徘徊。

对于年内政策预期，澳新银行中国经济师周浩谈到，到今年年底，中国央行将维持一个宽松的货币政策。不能低估会将整个银行系统的存款准备金率下调50个基点的可能性，甚至可能调降政策利率。其认为信用息差可能会扩大，但无风险利率将会逐渐下调，这将会增加对避险资产的需求。

据最新公布的数据显示，产出和新订单指数下修，拖累汇丰9月中国制造业PMI终值亦被小幅向下修正。虽然和上月终值持平，但依然表明制造业面临下行压力，需要更多宽松政策支持。

国庆假期前最后一批新股申购资金于今日解冻。本周共解冻资金逾8,000亿元。

中国央行在先后施以SLF(常备借贷便利)和大幅下调正回购利率两剂政策猛药后，上周公开市场动作趋于平缓。尽管转为小幅净回笼，但因季末资金面持续宽松影响有限，正回购利率则止跌走稳。在政策加码后，短期将进入缓冲期以观察效果。

因国庆假期，银行间债市将于10/1-10/7休市。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

===== ===== ===== ===== =====

正回购 （周二） 200

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 150

逆回购到期 --

===== ===== ===== ===== =====

净回笼 50 (完)

**央行公开市场相关报导