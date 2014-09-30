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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 09:52 BJT

《焦点》日本8月家庭支出和工业生产下降，对经济构成双重打击

财务省对制造业者的调查显示，受访者预测9月工业生产增长6.0%，但10月会下滑0.2%。

尽管经济表现迟滞，但日本央行仍相信，劳动力市场趋紧以及收入情况改善将会刺激民间消费，让2%的通胀率目标仍然有望实现。日本民间消费占到整体经济活动的60%。

另一份数据显示，8月失业率为3.5%，较7月时的3.8%下降，同时求才求职比持平于22年高点1.10。

日本经济第二季环比年率萎缩7.1%，为2009年金融危机以来最严重下滑，因4月调高消费税严重影响国内需求。

分析师和政策制定者认为，经济料在当前一季反弹，不过部分人警告，如果增税影响持续，复苏可能缺乏力度，并在今年稍晚逐渐消退。(完)

(编译 白云/朱晓军/于春红/郑茵 审校 孙茉莉/王兴亚/李爽)
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