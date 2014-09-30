中国货币市场：主要回购利率低位徘徊，心态平稳迎长假

路透上海9月30日 - 中国银行间资金市场周二早盘隔夜和七天期回购加权利率在近期低位徘徊。今日是十一长假前最后一个交易日，流动性供给依旧充裕，而不少机构已提前安排好资金，需求一般。
交易员认为，本月开始执行存款偏离度时点考核，节后即使出现存款准备金补缴，预计规模也有限。在暂时看不到利空消息的情况下，市场对长假后资金面预期较为平稳。
因中国国庆节假期，各金融市场10月1日至10月7日休市。
华南一银行交易员表示，“今天资金还是宽松，不少券商、基金都提前借好了。”
公开市场方面，央行继续进行了200亿元人民币正回购操作，期限14天。据此计算，本周公开市场连续第二周实现净回笼，规模50亿元。
北京一银行交易员补充说，目前经济情况不甚理想，降低社会融资成本是央行目标之一。从此前大量进行SLF操作，以及调降公开市场正回购利率等来看，节后资金面应该不会出现明显收紧，保持和9月相似松紧程度的可能性较大。
另外，节前最后一批新股申购资金于今日解冻。本周共解冻资金逾8,000亿元。
本月稍早，银监会下发通知要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施；并要求商业银行不得设立时点性存款规模考评指标，不得设定单纯以存款市场份额或排名为要求的考评指标。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5307 2.5230 +0.77
七天 2.8886 2.8995 -1.09
14天 3.2728 3.4432 -17.04
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.0000 1.8450 +315.50
七天 0.6500 1.9750 -132.50
14天 2.0000 2.7100 -71.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7200 2.5500 +17.00
七天 2.9000 3.0000 -10.00
14天 3.3400 3.2500 +9.00
Shibor
其中:隔夜 2.5325 2.5430 -1.05
七天 2.8740 2.9050 -3.10
三个月 4.5445 4.5500 -0.55
----------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇；审校 曾祥进)