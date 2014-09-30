修正-《焦点》中国海外并购交易额下降，主因政府反腐和经济放缓

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路透新加坡/香港9月30日 - 中国2014年前九个月的海外并购交易额减少，为三年来首次下降，因在经济放缓后国企态度变得谨慎起来，政府的反腐行动亦带来影响。

据汤森路透的初步数据，中国今年前九个月的海外并购交易额同比减少近23%至375.8亿美元。

银行人士指出，交易额下降主要是因为海外收购交易减少。国企高层为了避免招来政府审查，不愿进行并购交易。

在经济趋疲的情况下，企业也对买入更多资产心存顾虑。中国经济增长率今年有可能达不到政府制定的目标7.5%。

“中国普遍存在避险心态，”香港的一位并购银行家说。“中国政府整治商业活动，使得许多完全没有问题的人也不愿意去冒风险。”这位银行家未被授权对媒体发表看法，所以拒绝具名。

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中国是全球最大的能源消费国，若干投行人士称，过去国有企业曾是他们在能源交易上的首选；但是，今年在美国独立油气生产商Hess 、Newfield Exploration 及Murphy Oil 出售亚洲业务部门时，却没有中资能源企业有意接手。

不过也有部分中资企业今年进行了海外交易。4月时，中国最大的粮食交易商--中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)同意支付15亿美元，购买新加坡来宝集团(Noble Group) 农产品业务的多数股份，这是中粮在不到两个月内第二笔收购案。

行业专家称，预计中资私有企业未来会引领出境并购活动。

“长期前景仍然乐观，”贝克麦坚时(Baker & McKenzie)亚太并购主管Milton Cheng称，“我们预计中国对出境投资的偏好将继续保持强劲，尤其是民间领域。”

**私募交易**

与中国海外并购交易放缓形成鲜明对比的是，亚洲并购市场一片繁荣景象。

汤森路透数据显示，今年前九个月，亚太地区除日本外，已宣布的并购交易额较上年同期增长53.3%，至5,526亿美元，达到1980年该纪录开始以来的最高水平。

“我们在去年最后一季看见信心浮现，这股信心以及其它对并购有利的条件延续至今年，例如强劲的资产负债表以及相对较低的融资成本等。这些因素未来可能把并购活动维持在强劲水平，”Clifford Chance律师事务所亚太地区并购业务主管Roger Denny表示。

数据显示，亚太地区除日本外私募股权支持的并购案，也在今年前九个月创下新纪录，受到至少10笔、每笔价值逾10亿美元的并购交易提振。

在亚洲地区，私募股权支持的单笔并购交易金额很少超过10亿美元，去年只完成三笔这样的交易。数据显示，今年迄今完成的大笔交易，推动交易额同比增加了247.7%，达到560亿美元。

根据数据提供商Preqin的最新数据，强劲的并购交易活动料将持续，私募股权手中握有1,290亿美元资本可供投资，另外还有基金正在募集的1,130亿美元即将投入。(完) (编译 白云/朱晓军/陈宗琦；审校 张涛/艾茂林)