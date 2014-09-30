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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 10:24 BJT

日本经济：经济数据好坏不一，但仍预期经济将复苏--经济财政大臣

路透东京9月30日 - 日本经济财政大臣甘利明周二说：

* 最近经济数据好坏不一，但仍预期经济将复苏

* 调高消费税后的经济情势发展不如预期

* 消费税调高后景气回升所花的时间长于预期 (完)
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