表格：台湾外资及陆资9月净汇出30.15亿美元，连两个月净汇出

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透台北10月3日 - 台湾金融监督管理委员会周五表示，外资及陆资于9月净汇出约30.15亿美元，为连续第二个月净汇出，且至少为2013年以来的最大单月净汇出。累计今年以来仍有150.92亿美元的净汇入，外资至今总累计净汇入1,916.04亿美元。
以下为2013年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
2014年 9月 -30.15
8月 -2.16
7月 +18.10
6月 +35.64
5月 +30.81
4月 +50.98
3月 +32.47
2月 +7.22
1月 +8.01
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2014年累计 +150.92
2013年12月 +18.54
11月 +0.61
10月 +31.64
9月 +38.53
8月 -21.66
7月 +27.68
6月 -29.60
5月 +29.88
4月 +11.91
3月 -0.70
2月 +18.36
1月 +6.62
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2013年累计 +131.80
注：1. 因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
2. 资料来源：金管会证期局。(完)
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