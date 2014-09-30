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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 11:15 BJT

韩国经济：若美联储升息引发市场波动过大，则韩国央行将进行干预

路透首尔9月30日 - 韩国央行副总裁兼首席经济学家Kim Jun-il表示，在美联储明年开始启动升息后，如果利率上行压力过大或者韩元汇率变得过分波动，那么韩国央行将会予以干预。

“一旦美国开始升息，将影响全球利率，韩国不可能免于该影响。”Kim Jun-il在记者会上表示，他还补充道，预计美联储将从明年开始升息。

“如果到时出现羊群效应或者过度忧虑，导致我们觉得市场波动过大，则央行将干预市场以使之稳定。”

Kim预计美联储将以渐进步伐来调升利率，并称即便美国升息对韩国市场造成冲击，影响也是可控的。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)
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