南美金融：美国法院称阿根廷计划继续派发债券利息，犯有藐视法庭罪

路透纽约9月29日 - 一位美国法官周一判定，阿根廷犯有藐视法庭罪。这是美国对冲基金就阿根廷违约债券提起诉讼一年以来的最新进展。

在纽约的美国法官Thomas Griesa推迟对阿根廷作出罚款或制裁决定。阿根廷在7月陷入主权债违约，是12年来第二次。该国一直对Griesa的裁定存在异议，并通过一项法律以逃避这些裁定。

“问题在于，阿根廷共和国已经并且仍在采取措施，试图规避”这些裁决中的最关键部分，Griesa在下曼哈顿法院的一次庭审中这样说道。

阿根廷在周一稍早表示，Griesa若判该国藐视法庭，就违反了国际法。

阿根廷政府一贯谴责那些对冲基金是“食腐秃鹰”，并表示要和Thomas Griesa法官的裁决抗争到底。目前这项判决对该国政府是否会产生实际影响，还不得而知。

一位央行消息人士表示，阿根廷政府周二将存入重组后债券的下一期利息。这次派发的利息至少有2亿美元，将会存入当地信托机构Banco de la Nacion Fideicomiso并进行支付。

“利息将在明天，即票息支付日当天存入，”这位央行的消息人士说。(完)