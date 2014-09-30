南美金融：美国法院称阿根廷计划继续派发债券利息，犯有藐视法庭罪

韩股业绩：大宇造船逾四年来首次季度获利，因交付高利润船舶及削减成本
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透纽约9月29日 - 一位美国法官周一判定，阿根廷犯有藐视法庭罪。这是美国对冲基金就阿根廷违约债券提起诉讼一年以来的最新进展。
在纽约的美国法官Thomas Griesa推迟对阿根廷作出罚款或制裁决定。阿根廷在7月陷入主权债违约，是12年来第二次。该国一直对Griesa的裁定存在异议，并通过一项法律以逃避这些裁定。
“问题在于，阿根廷共和国已经并且仍在采取措施，试图规避”这些裁决中的最关键部分，Griesa在下曼哈顿法院的一次庭审中这样说道。
阿根廷在周一稍早表示，Griesa若判该国藐视法庭，就违反了国际法。
阿根廷政府一贯谴责那些对冲基金是“食腐秃鹰”，并表示要和Thomas Griesa法官的裁决抗争到底。目前这项判决对该国政府是否会产生实际影响，还不得而知。
一位央行消息人士表示，阿根廷政府周二将存入重组后债券的下一期利息。这次派发的利息至少有2亿美元，将会存入当地信托机构Banco de la Nacion Fideicomiso并进行支付。
“利息将在明天，即票息支付日当天存入，”这位央行的消息人士说。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA- 4/24-4/28 东兴证券 工业投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同担保) ========================================================================================= 新沂市交通投资 12.5 7 4/21簿记建档 5.35% AA