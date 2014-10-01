主要国家经济指标预测--10月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月1日(三)
0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 50.3
0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 +8.2% -0.2%
进口(较上年同期) +6.0% +3.1%
贸易收支(亿美元) -- 顺差34
0130 澳洲零售销售(较前月) 8月 +0.4% +0.4%
0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 52.2
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 9月 52.0 52.9
0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 49.5 49.8
0750 法国Markit制造业PMI 9月 48.8 48.8
0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 50.3 50.3
0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 50.5 50.5
0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 52.5 52.5
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 9月 1,670 1,753
1100 美国抵押贷款市场指数 9月26日当周 -- 338.4
再融资指数 -- 1,297.5
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加21.0 增加20.4
1330 加拿大RBC经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 54.3
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 57.9
1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.5% +1.8%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 58.5 59.0
投入物价分项指数 57.0 58.0
就业分项指数 57.5 58.1
新订单分项指数 -- 66.7
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,739
外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,948
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
9月30日(二)
0130 澳洲民间部门信贷 8月 +0.4% +0.4%
房屋信贷 +0.6% --
0130 日本加班工资 8月 -1.8% --
0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 +8.6% --
房屋开工(较上年同期) -12.5% -14.2%
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 -0.2% +0.5%
(较上年同期) +9.4% +10.4%
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +2.5% +0.5%
(较上年同期) +0.1% -0.2%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.3% 持平
0700 瑞士KOF领先指标 9月 99.1 99.0
0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 增加1.3 减少0.2
未经季节调整失业人数(万人) 280.8 280
经季节调整失业率 6.7% 6.7%
经季节调整失业人数(万人) 291.8 --
0800 意大利失业率 8月 12.3% 12.6%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.9% +0.8%
(较上年同期) +3.2% +3.2%
0830 英国企业投资(较前季) 第二季终值 +3.3% +1.6%
(较上年同期) +11.0% +11.5%
0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季终值 赤字231 赤字170
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 +0.3% +0.3%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) -0.1% -0.1%
HICP(较前月) +1.8% +1.8%
(较上年同期) -0.2% -0.2%
0900 欧元区失业率 8月 11.5% 11.5%
1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 持平 持平
(较上年同期) -1.7% -1.6%
1230 加拿大GDP(较前月) 7月 持平 +0.2%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.2% -0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.2%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月)7月 -0.5% 持平
未经季节调整房价指数(较前月) +0.6% +1.1%
房价指数(较上年同期) +6.7% +7.5%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 60.5 61.9
1400 美国消费者信心指数 9月 86 92.5
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 9月 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.1% +1.5%
2330 澳洲AIG制造业指数 9月 46.5 --
2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正13 正10
大型非制造业景气判断指数 正13 正17
小型制造业景气判断指数 负1 负1
小型非制造业景气判断指数 0 0
大型企业资本支出 +8.6% +7.2%
小型企业资本支出 -12.9% -13.9% (完
)