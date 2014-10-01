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亚洲 | 2014年 10月 1日 星期三 08:03 BJT

****主要国家经济指标预测--10月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
    
    10月1日(三)
    0000  韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)          9月             --         50.3
    0000  韩国出口(较上年同期)                          9月初值            +8.2%      -0.2%
              进口(较上年同期)                                             +6.0%      +3.1%
              贸易收支(亿美元)                                              --       顺差34
    0130  澳洲零售销售(较前月)                              8月            +0.4%      +0.4%
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)                     9月             --         52.2    
    0730  瑞士采购经理人指数(PMI)                           9月            52.0        52.9
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                       9月            49.5        49.8
    0750  法国Markit制造业PMI                               9月            48.8        48.8
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                           9月            50.3        50.3
    0800  欧元区Markit制造业PMI                         9月终值            50.5        50.5
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                          9月            52.5        52.5
     --   美国国内汽车销售年率(万辆)                        9月           1,670       1,753
    1100  美国抵押贷款市场指数                      9月26日当周             --        338.4
              再融资指数                                                    --      1,297.5
    1215  美国ADP民间就业岗位(万个)                         9月        增加21.0    增加20.4
    1330  加拿大RBC经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI)    9月             --         54.3
    1345  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           9月终值             --         57.9     
  
    1400  美国建筑支出(较前月)                              8月           +0.5%       +1.8%    
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                   9月            58.5        59.0
                               投入物价分项指数                            57.0        58.0
                               就业分项指数                                57.5        58.1
                               新订单分项指数                               --         66.7
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                          前周             --    买超7,739
         外资投资日本股票(亿日圆)                                           --    买超2,948

        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段        现值      预估值
    
    9月30日(二)
    0130  澳洲民间部门信贷                                  8月            +0.4%     +0.4%      
 
                  房屋信贷                                                 +0.6%       --       
 
    0130  日本加班工资                                      8月            -1.8%       --       
 
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                          8月            +8.6%       --       
 
              房屋开工(较上年同期)                                        -12.5%     -14.2%     
 
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                    9月            -0.2%      +0.5%     
  
                            (较上年同期)                                   +9.4%     +10.4%     
 
    0600  德国实质零售销售(较前月)                          8月            +2.5%      +0.5%     
 
                      (较上年同期)                                         +0.1%      -0.2%     
  
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   8月            -0.3%       持平     
  
    0700  瑞士KOF领先指标                                   9月             99.1       99.0     
  
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                  9月           增加1.3    减少0.2    
 
              未经季节调整失业人数(万人)                                   280.8        280     
   
              经季节调整失业率                                              6.7%       6.7%     
   
              经季节调整失业人数(万人)                                     291.8         --     
   
    0800  意大利失业率                                      8月            12.3%      12.6%     
  
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第二季终值          +0.9%      +0.8%     
  
                               (较上年同期)                                +3.2%      +3.2%     
  
    0830  英国企业投资(较前季)                         第二季终值          +3.3%      +1.6%     
  
                      (较上年同期)                                        +11.0%     +11.5%     
 
    0830  英国经常帐收支(亿英镑)                       第二季终值         赤字231    赤字170  
    0900  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)      9月初值          +0.3%      +0.3%     
  
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)               9月初值          -0.3%      -0.3%     
  
                                   (较上年同期)                            -0.1%      -0.1%     
  
                HICP(较前月)                                               +1.8%      +1.8%     
  
                    (较上年同期)                                           -0.2%      -0.2%     
  
    0900  欧元区失业率                                      8月            11.5%      11.5%     
  
    1000  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)                 8月             持平       持平     
  
                                   (较上年同期)                            -1.7%      -1.6%     
   
    1230  加拿大GDP(较前月)                                 7月             持平      +0.2%     
  
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                 8月             +0.2%     -0.2%     
  
                                   (较上年同期)                             +2.5%     +2.2%     
   
    1300  美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月)7月             -0.5%      持平     
  
                                  未经季节调整房价指数(较前月)              +0.6%     +1.1%     
  
                                  房价指数(较上年同期)                      +6.7%     +7.5%     
      
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                     9月             60.5      61.9
    1400  美国消费者信心指数                                9月              86        92.5     
  
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)                   9月             -0.1%     +0.2%     
  
                               (较上年同期)                                 +1.1%     +1.5%     
  
    2330  澳洲AIG制造业指数                                 9月             46.5        --      
  
    2350  日本央行短观大型制造业景气判断指数               第三季           正13       正10     
  
                      大型非制造业景气判断指数                              正13       正17     
   
                      小型制造业景气判断指数                                负1        负1      
   
                      小型非制造业景气判断指数                               0          0       
  
                      大型企业资本支出                                      +8.6%      +7.2%    
   
                      小型企业资本支出                                     -12.9%     -13.9% (完
)
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