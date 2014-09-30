路透调查：欧洲央行一年内料会购买2,000亿欧元ABS和担保债券

路透班加罗尔9月29日 - 路透对欧洲货币市场交易商的调查结果显示，欧洲央行将在一年内购买总额2,000亿欧元的资产支持证券(ABS)和担保债券。

金额远低于9月8日类似调查所预期的3,000亿欧元及上周的路透调查。

欧洲央行上个月意外降息，并向银行提供更多便宜贷款以提振放款后，其将在周四的月度政策会议后公布有关购买再打包贷款计划的更多细节。

交易商表示，对于欧洲央行低利息长期贷款，即所谓的定向长期再融资操作(TLTRO)，银行本月稍早的需求平平，加上通缩风险和欧元区经济成长疲弱，将迫使央行购买政府公债。

“(欧洲央行)不太可能大量或者长期买进ABS”，一位交易商表示。“欧洲央行需要在某个时点买进主权债，我们认为会早不会晚，尤其是第一次TLTRO的情况糟透了。”

在欧洲央行本月开始提供新的长期贷款后，银行已加速偿还在2011年底和2012年初向欧洲央行所借贷的资金。

下周银行业者料将向欧洲央行偿还45亿欧元的贷款，略低于本周将偿还的49亿欧元。