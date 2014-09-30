路透调查：欧洲央行一年内料会购买2,000亿欧元ABS和担保债券

韩股业绩：大宇造船逾四年来首次季度获利，因交付高利润船舶及削减成本
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透班加罗尔9月29日 - 路透对欧洲货币市场交易商的调查结果显示，欧洲央行将在一年内购买总额2,000亿欧元的资产支持证券(ABS)和担保债券。
金额远低于9月8日类似调查所预期的3,000亿欧元及上周的路透调查。
欧洲央行上个月意外降息，并向银行提供更多便宜贷款以提振放款后，其将在周四的月度政策会议后公布有关购买再打包贷款计划的更多细节。
交易商表示，对于欧洲央行低利息长期贷款，即所谓的定向长期再融资操作(TLTRO)，银行本月稍早的需求平平，加上通缩风险和欧元区经济成长疲弱，将迫使央行购买政府公债。
“(欧洲央行)不太可能大量或者长期买进ABS”，一位交易商表示。“欧洲央行需要在某个时点买进主权债，我们认为会早不会晚，尤其是第一次TLTRO的情况糟透了。”
在欧洲央行本月开始提供新的长期贷款后，银行已加速偿还在2011年底和2012年初向欧洲央行所借贷的资金。
下周银行业者料将向欧洲央行偿还45亿欧元的贷款，略低于本周将偿还的49亿欧元。
此次对21位交易商的例行调查并显示，银行在欧洲央行每周例行再融资标售中料借款900亿欧元，这将是3月以来最低，与本周到期的903亿欧元相当。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA- 4/24-4/28 东兴证券 工业投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同担保) ========================================================================================= 新沂市交通投资 12.5 7 4/21簿记建档 5.35% AA