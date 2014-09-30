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亚洲 | 2014年 9月 30日 星期二 17:46 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月30日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *昆明钢铁控股 40 15 12 10/10簿记建档 中国银行 AA+　　 10/13 10/14

浦发银行 ======================================================================================= *广东省丝绸 7 1.5 12 10/10簿记建档 光大银行 AA 　　 10/13 10/14 纺织集团 (第一期)

1.5 12 10/10簿记建档 光大银行 AA 　　 10/13 10/14

(第二期) ======================================================================================= *新希望六和股份 10 2 12 10/13簿记建档 中国银行 AA+ 10/15 10/16 ======================================================================================= *张江高科 9 5 12 10/13簿记建档 浦发银行 AA+ 10/14 10/15

======================================================================================= *舟山海洋 16 10 12 10/13-14簿记 北京银行 AA+ 　　10/15 10/16 综合开发投资 国开行 ======================================================================================= *巨石集团 7 7 12 10/13簿记建档 中信银行 AA+ 　　10/15 10/16

进出口银行 ======================================================================================= *北京首都开发 20 10 12 10/13簿记建档 北京银行 AA+ 　　10/14 10/15 控股集团 北京农商行 ======================================================================================= *宜兴市城市 30 10 12 10/13簿记建档 兴业银行 AA 　　 10/14 10/15 发展投资 民生银行 ======================================================================================= 北京市顺义区 30 1 12 10/8簿记建档 北京银行 AA+ 10/9 10/10 国资经营管理中心 ======================================================================================= 浙江龙盛 24 8 12 10/8簿记建档 招商银行 AA+ 10/10 10/11

======================================================================================= 青海省国资 30 30 12 10/8-10/9簿记 国开行 AAA 10/10 10/11 投资管理公司 中信银行 ======================================================================================= 中纺集团 20 10 12 10/8-10/9簿记 北京银行 AA+ 10/10 10/11

民生银行 ======================================================================================= 大北农 16 6 12 10/9簿记建档 民生银行 AA 10/10 10/11

北京银行 ======================================================================================= 中国轻工集团 9 5 12 10/9簿记建档 建设银行 AA+　　 10/10 10/11 ======================================================================================= 华西证券 19 6 3 10/9招标 中国银行 AA+ 10/10 10/11

(最高发行余额) 招商银行等 ======================================================================================= 广汇汽车 23 23 12 10/10簿记建档 招商银行 AA 10/13 10/14 服务股份公司 中信建投证券 ======================================================================================= 山东鲁泰煤业 6 3 12 10/11簿记建档 平安银行 AA-　　 10/13 10/14 ======================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA　　　 -- -- =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *珠海华发 45 30 5 10/13簿记建档 招商银行 AA+ 10/15 10/16 综合发展 工商银行 ======================================================================================= *奇瑞汽车 18 18 2 10/13簿记建档 交通银行 AA 10/14 10/15 ======================================================================================= *首创股份 12 6 3 10/13簿记建档 交通银行 AAA 10/14 10/15

======================================================================================= *北京汽车集团 10 10 永续中票 10/13簿记建档 中信银行 AAA 10/15 10/16

(第五年末及其后每个付息日发行人有权赎回，每五年重置利率) ======================================================================================= *北京汽车集团 10 10 永续中票 10/13簿记建档 民生银行 AAA 10/15 10/16

(第五年末及其后每个付息日发行人有权赎回，每五年重置利率) ======================================================================================= *中联重科 90 90 5 10/13簿记建档 中国银行 AAA 10/15 10/16

进出口银行 ======================================================================================= 雅安发展投资 10 10 5 10/8簿记建档 浙商银行 AA 10/10 10/11 ======================================================================================= 青海省国资 100 40 15 10/8簿记建档 建设银行 AAA 10/10 10/11 投资管理公司 ======================================================================================= 镇江市水利 11 6 5 10/9簿记建档 民生银行 AA 10/10 10/11 投资公司 ======================================================================================= 重庆市城 26 26 5 10/9簿记建档 兴业银行 AAA 10/10 10/11 建投（集团） 建设银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳；审校 边竞)
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