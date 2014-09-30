《综述》人民币对欧元直接交易首日平稳运行，人民币国际化积极效益将渐显

路透北京9月30日 - 中国银行间市场欧元兑人民币 直接交易周二首日开闸，价格平稳且交易活跃度很高，显示市场需求旺盛，若后市能持续交易活跃度，无疑将扩大人民币对欧元的交易规模，对人民币国际化的积极效应亦将逐渐显现。

欧元是全球第二大国际货币，且欧盟是中国最大的贸易伙伴，中国和欧元区的经贸交往中，以欧元或者人民币直接结算的比例正在提升，因此中国启动人民币对欧元直接交易将有助于推动人民币和欧元在贸易结算中的使用，并有利于经济主体降低汇兑成本。

尽管近期国际美元指数强势上涨，但人民币表现亦很强势。截止本地时间12:15，欧元兑人民币较昨日收盘价小幅下跌，报7.8004元，值得一提的是，昨日欧元兑人民币盘中一度创下自2012年8月3日以来的新低。

“人民币与欧元实现直接交易的意义非常大，我们都知道，欧元是除美元以外最大的货币了，在全球货币体系里，50-70%的交易都是由美元做为计价的，20%左右是欧元，其他都很小。可以说，与欧元的直接交易具有里程碑的意义。”交通银行首席经济学家连平指出。

根据德意志银行近期发表的研究报告，10年后欧盟与中国双边贸易中人民币结算所占比例将达到40%，而目前这一比率不足10%。

连平并称，现在刚开始，可能看不到立杆见影的效果，但经过一段时间的交易，会真正形成“人民币兑欧元”的汇率，而不是跟以前一样，形成的是美元套算出来的汇率。

中国昨日宣布启动人民币对欧元直接交易，意味着人民币与第二大国际货币--欧元之间将打通直接交易的通道，将有助于形成人民币对欧元的直接汇率，大力促进中国与其第一大贸易伙伴--欧盟之间的经贸关系，并引领人民币国际化的全新里程。

欧盟是中国最大贸易伙伴，据中国海关统计，2013年中国和欧盟双边贸易额达5,590.6亿美元，同比增长2.1%。

作为银行间外汇市场首批人民币对欧元直接交易做市商，中国农业银行 1288.HK 601288.SS 称，其成功推动其法兰克福分行与德意志银行伦敦分行在海外银行间市场完成首笔人民币对欧元直接交易。

**首日交易平稳**

实际上，由于中欧经贸活动中欧元和人民币越来越多被当做结算和贸易货币，此前人民币对欧元的交易跟其他货币对相比也是比较活跃，中国央行此次启动人民币对欧元直接交易无疑将推动这一市场更加完善。

银行间外汇市场人民币对欧元交易实行直接交易做市商制度，直接做市商承担相应义务，连续提供人民币对欧元直接交易的买、卖双向报价，为市场提供流动性。

市场人士称，央行此次引入做市商制度，吸引了市场主体在人民币对欧元市场上的交易热情，亦保障了今后人民币对欧元的交易规模和流动性需求。

“交易量挺多的，更往常比，更多了，市场挺活跃的，很多申请了做市商，也在争取做大交易量。”一个股份行交易员称。

不仅是进入这一市场交易的机构数量也很多，而且交易量也很大，一银行交易员称，接到了单笔500万欧元的单子。

而市场活跃度一旦上来，就更有助于形成人民币对欧元的直接汇率，更有利于推动跨境贸易和结算，并直接助力人民币国际化。

连平也强调，美元在人民币/欧元汇率形成过程中的干扰减少后，就会形成一个真正是供需决定的人民币/欧元汇率，这对全球的货币体系，以及人民币国际化的影响意义都是深远的。

外汇交易中心此前称，其改进人民币对欧元汇率中间价形成方式。人民币对欧元汇率中间价由此前根据当日人民币对美元汇率中间价以及美元对欧元汇率套算形成改为根据直接交易做市商报价形成，即中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场人民币对欧元直接交易做市商询价，将直接交易做市商报价平均，得到当日人民币对欧元汇率中间价。

**持续活跃度是关键**

中国社科院世经政所副研究员肖立晟则指出，人民币与欧元的直兑跟人民币国际化发展密切相关，当双边价格发现机制越来越有效率，就不需要三边套汇，届时人民币的波动性会由多方汇率因素决定，可减轻对美元锚定的依赖。

2012年银行间市场开展人民币对日元直接交易后，交易量上升幅度很快，2013年第三季度日元兑人民币的交易量占中国银行间外汇市场交易量的比率从上年同期的0.14%急剧上升到6.65%，此时欧元交易量比率则仅为0.72%，背后是中国和日本贸易双方采用本币计价或结算比例上升。

“人民币和欧元直接交易，会降低汇兑交易成本，以前银行间市场主要是美元为计价货币，欧元比例不到1%，现在因双边贸易、投资等成本降低，会促进欧元兑人民币的贸易往来。”肖立晟指出。

他并认为，随着人民币自由兑换的上升，中欧贸易和投资以人民币计价的比重肯定会上升，会有积极作用，但同时要看到人民币对欧元的直接交易，不一定会降低当前的汇率风险，之前中欧经贸交往中涉及人民币、欧元、美元三种货币汇率风险，但现在如果市场上的计价合同仍是美元的话，人民币和欧元的汇兑还是要参照美元。