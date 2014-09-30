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亚洲 | 2014年 9月 30日 星期二 13:46 BJT

《全球汇市》美元指数9月有望录得可观涨幅，市场关注香港局势

澳元差不多同样表现糟糕，本月已下跌逾6%，一反之前在0.92-0.95美元区间的坚稳走势。

随着夏末交投平静期结束且利差交易失去吸引力，澳元逐渐失宠，市场波动性加剧。

中国经济成长形势不佳，铁矿石价格进一步下跌，成为抛售澳元的理由。铁矿石为澳洲最大的出口创收商品。

杀跌卖盘涌出，因多道关键技术支撑位失守，澳元一路下挫至1月创下的年内低位0.8660美元。

澳元兑美元 周一低见0.8682美元，但周二盘中反弹约0.5%，最新报0.8758。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2691 1.2684 +0.06 -7.67 1.3745

美元/日圆 109.33 109.46 -0.12 +3.83 105.30

欧元/日圆 138.75 138.84 -0.06 -4.13 144.73

美元/瑞郎 0.9507 0.9512 -0.05 +6.49 0.8928

英镑/美元 1.6260 1.6240 +0.12 -1.79 1.6556

美元/加元 1.1139 1.1161 -0.20 +4.89 1.0620

澳元/美元 0.8753 0.8713 +0.46 -1.80 0.8913

新西兰元/美元 0.7807 0.7760 +0.61 -4.86 0.8206

澳元/日圆 95.700 95.370 +0.35 +1.97 93.850

新西兰元/日圆 85.360 84.940 +0.49 -1.22 86.410

英镑/日圆 177.77 177.76 +0.01 +1.97 174.33

澳元/新西兰元 1.1206 1.1221 -0.13 +3.30 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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