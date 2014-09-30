台湾汇市：台币兑美元小幅收升结束连五贬，月底出口商抛汇

* 台币兑美元小幅收升，异于亚币疲势
* 出口商及午后外资抛汇较多
* 明日实质交易暂估在30.380-30.450
路透台北9月30日 - 台币兑美元 周二收盘小升，结束连五日跌势，但月线贬值1.55%。汇银人士指出，临近月底出口商仍有美元卖压，且午后外资美元买盘不多、甚至逆向抛汇，令台币终场反收升，迥异于亚币偏贬走势。
他们表示，国际美元虽强势，但周四欧洲央行将公布利率决定，周五美国又要公布非农就业数据，这将主导国际美元后势。今日虽是月底，但台币交易量较上日缩小，盘中外资虽大致是汇出，但午后仍有些平仓的美元卖盘出笼。
〞下午外资进来多一点，当然也有出去的，...大概是月底大家想平一平(部位)，〞一位外商银行交易员说。
另一位大型商银交易人士称，出口商今日美元卖压也不算太少，台币自上日低点30.520略有反弹。展望后市，因已过月底，且预料国际美元行情可能暂时盘整，估计明日台币交易区间在30.380-30.450。
至于海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点与上日相去不远，美元落入盘整；一个月远汇报价 尾盘在30.440/30.460左右，上日纽约盘收在30.455。
台湾股市周二微收升，结束连三日跌势。分析师指出，台股在年线附近出现技术性反弹，尾盘固守平盘上方。外资及陆资在台股卖超44.58亿台币，连续15个交易日卖超共计854.95亿台币。
台币今日主要交易区间在30.410-30.470，上日交易区间在30.340-30.520。韩元 1,054.55/1,055.35，上日收在1,053.15。
本周/全球重要经济事件与数据包括：
9/30(二)：英国央行货币政策委员会委员迈尔斯在伦敦政治经济学院讲话；欧洲央行执委会委员劳滕施莱格在年度监管大会上讲话，主题为“欧洲体系内的国家监管—实现正确的平衡”；挪威央行总裁奥尔森在北欧联合银行货币经济中心座谈会上讲话；德国9月就业数据；英国第二季GDP、企业投资和经常帐终值；欧元区8月失业率；美国9月芝加哥PMI；美国9月消费者信心指数；
10/1(三)：中国9月官方制造业PMI；冰岛央行宣布利率决定；日本9月制造业PMI；英法德意四国和欧元区9月制造业PMI；美国9月ADP民间就业岗位；美国9月Markit制造业PMI终值；美国9月ISM制造业指数；
10/2(四)：澳洲8月商品和服务进出口及贸易收支；英国央行发布季度政策声明；欧洲央行管委会会议，宣布利率决定；欧元区8月PPI；美国9月Challenger企业计划裁员人数；美国8月工厂订单和耐久财订单修正值；
10/3(五)：中国9月官方非制造业PMI；挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与央行投资管理部门的首席风险官Jan Thomsen对央行在当地的分支网络发表讲话；德英法意四国及欧元区9月服务业PMI；欧元区8月零售销售；美国9月非农就业岗位；美国8月国际贸易收支。
环球重要新闻请见
16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 盘 亿美元
台北外汇经纪公司 30.436 30.502 30.320-30.510 30.510 8.77 12.03
元太外汇经纪公司 30.436 30.501 30.415-30.508 30.508 3.57 6.04
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.005/0.000
美元/台币六个月期 -0.130/-0.115 -0.125/-0.105
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