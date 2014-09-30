香港社会：警队可应付本地社会问题，毋须出动解放军--特首

路透香港9月30日 - 香港特区行政长官梁振英周二表示，政府内部没有对＂占领中环＂民众集会设定一个期限，但会密切注意情况；他并相信香港警队可以解决本地社会出现的问题，并不需要出动解放军。

市民争取民主抗争运动＂占领中环＂周日凌晨突然展开，香港警方同日傍晚提升行动，出动防暴警察企图驱场聚集于金钟一带的大批学生和民众，至周一凌晨期间先后87次施放催泪弹。期间不同媒体、社交网站、即时通讯平台等有不同消息流传，包括警方可能开枪驱赶民众，甚至出动解放军。但其后政府已澄清并否认此等传闻。

梁振英出席行政会议前对记者表示，希望社会不要再相信或去散播种种的谣言。

＂在面对这样的情况，当很多人提出这样一个问题作为一个思考，有没有需要根据《基本法》，请驻港部队去解决我们当前面对的问题？我对警队的工作有信心，另外的一层含意是甚么呢？我们香港社会出现问题，我们的警队是应该可以解决得到的，我们是不需要出动解放军的。＂他说。

目前，＂占中＂运动已由中区、金钟一带蔓延至铜锣湾、旺角等平时市民及旅客熙来攘往的旺区，多条主要干道被集会人士占据，但目前气氛大致平静，而警方亦暂未有新一轮的清场行动。

被问到会否对＂占中＂集会设期限时，梁振英表示，没有设定日期，但会密切注意情况，并知道这事件会持续相当长的时间，造成各方面影响，可能有一部份人现时都没有去充分评估。

面对当前严峻形势，负责领导政改谘询的政务司司长林郑月娥昨天表示，目前社会气氛并不有利于进行政改谘询工作，所以政府会审时度势，再找一个更适当时机推出第二阶段的谘询工作，但目标仍希望能在2017年落实让合资格的选民一人一票普选特首。