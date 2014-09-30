标题新闻：投资研究机构晨星把PIMCO总回报债券基金的评级从金牌降至铜牌

《中国企业债发行日程表》--4月27日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA- 4/24-4/28 东兴证券 工业投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同担保) ========================================================================================= 新沂市交通投资 12.5 7 4/21簿记建档 5.35% AA