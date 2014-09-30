《中国债市每日综述》长假前现券买气不减IRS小跌，机构节后预期多偏乐观

* 现券收益率和利率互换(IRS)续走低，惟幅度较上日缩窄

* 季末资金利率低位徘徊，支撑现券买气

* 汇丰宏观数据显示基本面下行压力仍存亦利好债市

* 偏乐观情绪下，持券过节机构不在少数

路透上海9月30日 - 中国国庆长假前最后一个交易日，银行间债市现券收益率和利率互换(IRS)续走低，惟幅度较上日缩窄。交易员表示，季末资金利率低位徘徊，流动性基本无虞，且今日汇丰宏观数据显示基本面下行压力仍存，均支撑节前现券买气不减，偏乐观情绪下多数机构选择持券过节。

他们并表示，不过午后市场交投略显清淡，而机构预计节后资金面及宏观经济基本面等均有望持续利好债市，料短期现券偏暖行情还将延续。

因国庆假期调休，银行间债市10月1-7日休市。

“上午买盘还是有一点点，资金宽松嘛，整条收益率曲线都有点动，不过力量不算强。”上海一银行交易员称，"下午感觉市场都动静不大了，估计都坐等下班过节呢吧“ 。

对于IRS走势，他表示，利率互换全天也波动比较有限，也就一两个点左右的跌幅，更多还要看节后的资金状况。

而在宽松资金面的支撑下，现券后市看法多偏乐观，不少机构倾向持券过节。上海另一银行交易员认为，现券收益率基本还是昨天下得比较多，今天机构则是买短券的居多，现在资金面这么宽松，且刚公布的汇丰数据看，经济基本面短期仍旧乏力，均利好债市，"买了过节吃利息啊，形势一片大好啊。”

产出和新订单指数下修，拖累汇丰9月中国制造业PMI终值亦被小幅向下修正。虽然和上月终值持平，但依然表明制造业面临下行压力，需要更多宽松政策支持。

此外，临近收盘时，对于刚刚出台的房地产贷款放松政策对债市影响，上海一银行交易员表示，整体应该对债市中性偏空，增加贷款提供，毕竟对经济基本面有益，有助于四季度经济增长阶段性回升，这样看，对债市并不算利好。

央行和银监会周二表示，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。

剩余期限约9.31年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.68%/4.60%，上交易日尾盘为4.64%/4.62%。 中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.752元人民币，较上日结算价涨0.088元，或0.09%。

**机构心态平稳迎长假**

银行间资金市场周二隔夜和七天期回购加权利率在近期低位徘徊。今日是十一长假前最后一个交易日，流动性供给依旧充裕，而不少机构已提前安排好资金，需求一般。

交易员认为，本月开始执行存款偏离度时点考核，节后即使出现存款准备金补缴，预计规模也有限。在暂时看不到利空消息的情况下，市场对长假后资金面预期较为平稳。

华南一银行交易员表示，“今天资金还是宽松，不少券商、基金都提前借好了。”

公开市场方面，央行周二以小幅净回笼50亿元人民币为三季度操作收官。业内人士认为，面对宽松的季末流动性现状，今日正回购操作量稳价平，对资金面实质无扰。货币政策短期有望维稳，待央行进一步观察前期政策实施效果。

北京一银行交易员补充说，目前经济情况不甚理想，降低社会融资成本是央行目标之一。从此前大量进行SLF操作，以及调降公开市场正回购利率等来看，节后资金面应该不会出现明显收紧，保持和9月相似松紧程度的可能性较大。

另外，节前最后一批新股申购资金于今日解冻。本周共解冻资金逾8,000亿元。

本月稍早，银监会下发通知要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施；并要求商业银行不得设立时点性存款规模考评指标，不得设定单纯以存款市场份额或排名为要求的考评指标。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,352.02亿元，上交易日为9,344.44亿元元。其中，隔夜品种为5,892.70亿元，上交易日为7,004.75亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5303 2.5230 +0.73 5,892.70

七天 2.9126 2.8995 +1.31 530.48

14天 3.2945 3.4432 -14.87 1860.59

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0100 1.8450 -83.50 29.61

七天 0.2000 1.9750 -177.50 2.11

14天 1.5000 2.7100 -121.00 1.28

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7200 2.5500 +17.00 --

七天 2.9000 3.0000 -10.00 --

14天 3.3400 3.2500 +9.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5325 2.5430 -1.05 --

七天 2.8740 2.9050 -3.10 --

三个月 4.5445 4.5500 -0.55 --