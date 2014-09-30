《路透晚报》--9月30日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本8月家庭支出和工业生产下降，对经济构成双重打击

日本家庭年支出8月连续第五个月下降，工业生产意外出现下滑，突显出在消费税上调影响尚未完全消退的当下，决策者振兴经济的努力面临挑战。不过数据中有个亮点，即8月失业率出现下降，求才求职比守在22年高位，表明就业市场改善将缓解一些家庭面临的压力。然而，这仍不足以支撑日本经济稳健复苏，尤其在出口继续表现欠佳的情况下。

--德国8月零售销售按月增幅创下三年来最大

德国联邦统计局周二公布，该国8月实质和名义零售销售均较前月增长2.5%，创下逾三年来最大增幅，远高于市场预估。路透调查的分析师预估中值为，经季节调整的实质零售销售较前月增长0.5%。不过这项经常波动的数据，竟然比最高预估值还要高。联邦统计局称，这是自2011年6月以来零售销售最高的按月增幅。

--韩国8月工业生产下挫3.8%，创2008年底以来最大降幅

韩国8月工业生产创2008年全球金融危机以来最大月度降幅，令人担心该国经济复苏的步伐，尽管韩国政府称这是受累于临时性因素。韩国统计局公布，8月工业生产经季节调整后较前月下滑3.8%，为2008年12月以来最大降幅，也远逊于路透调查中的最低预估。一位企划财政部官员将这次下滑主要归因于现代汽车等车企工会工人罢工，并称该国仍处在经济温和复苏的轨道上。

但分析师表示，周二的数据击碎了经济快速反弹的希望，可能施压韩国央行放宽货币政策，但央行或许会选择等待9月出口数据和全球经济指标出炉。

--韩国央行9月会议上有一位委员支持降息

韩国央行周二公布的会议记录显示，委员Chung Hae-bang在9月12日会议上投票支持降息，其他委员则投票赞成维持利率不变。Chung称要使8月降息发挥最大作用，需要连续降息。Chung在7月也是唯一支持降息的委员。

--巴西与美国就棉花补贴纠纷近乎达成协议--消息人士

三位接近谈判的巴西消息人士对路透表示，美国和巴西在围绕棉花补贴问题历经10年的贸易纠纷后，终于接近达成协议。这是两国关系因间谍丑闻受损之后，首次旨在修复双方往来的具体行动。一位巴西政府高级官员表示，华盛顿方面将在数小时内同巴西棉花生产商达成一项协议。由于美国生产商享受了棉花补贴，巴西生产商要求得到赔偿。

--交易员对美联储加息步伐的预期落后于美联储的看法--研究报告

旧金山联储周一公布期货市场研究报告表明，美联储可能在2015年中开始加息，但步伐缓慢，到年底时利率只能达到0.55%。期权合约显示，交易员对美联储加息步伐的预期约为美联储官员自己的预期的一半。根据美联储本月稍早公布的预估中值，美联储官员认为，2015年底利率将为1.375%，到2016年底达到2.875%。这是本月旧金山联储公布的第二份表明市场加息预期落后于美联储看法的研究报告。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数遭受双重打击收跌，但月度涨幅为11月以来最大

日本股市周二收于一周低点，疲弱的经济数据和投资者对住友商事的获利了结对人气形成双重打击，不过日经指数本月仍录得去年11月以来最大月度涨幅。

日经指数收跌0.8%至16,173.52点，为9月24日以来最低收位，但本月上涨4.9%，受日圆疲软和美国经济动能增强的提振。东证股价指数跌0.8%至1,326.29点。

--中国股市：沪综指收盘六连涨，小盘股及题材股强势活跃市场气氛

中国股市沪综指收市六连涨，再度刷新19个月来收盘新高纪录。分析师指出，因小盘股、题材股的强势，造成明显的赚钱效应，吸引场外资金持续入场，而权重股表现相对平稳，因此股指继续保持小碎步式的涨势。

沪综指收报2,363.870点，涨6.159点或0.26%；前一收盘高点为去年2月28日的2,365.59点。本月累计涨幅6.6%，为连续第五个月上涨。上证A股今日成交1,666亿元人民币，上日为1,709亿元。

--香港股市：恒指创28个月最大单月跌幅，第三季累计跌逾1%

香港恒生指数跌至三个月新低，本月出现2012年5月以来最大单月跌幅，因投资者在香港出现数十年最严重动荡局面的情况下抛售股票。

恒生指数收跌1.3%，报22,932.98点。在9月的21个交易日中，该指数只有五个交易日上涨。本月该指数累计下跌7.3%。周二的跌势也拖累该指数报出季度跌幅，本季度累计跌1.1%。恒生国企指数今天下跌1.2%，本季度累计跌0.2%。

--全球汇市：美元指数有望创下六年最大季度涨幅

美元指数有望创下六年最大季度涨幅，尽管周二涨势稍歇。有些分析师认为美元近期的涨势动力渐失。美元指数过去三个月已经飙升逾7%，而且连续11周上涨，创纪录最长连涨时间，因预计美联储升息时间要早于日本央行和欧洲央行。

--欧元债市：西班牙公债收益率下滑，因法庭否决加泰罗尼亚公投计划

西班牙政府公债收益率下跌，此前该国宪法法庭中止加泰罗尼亚在11月举行独立公投的计划。西班牙10年期公债收益率(殖利率)下跌三个基点，和意大利10年期公债收益率下跌幅度相近，分别报2.21%和2.39%。

--金属期市：伦铜在中国PMI数据发布后企稳，中国即将进入国庆长假

伦铜持平，但距离三个月低点不远，之前汇丰/Markit联合公布，中国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值下修至50.2，和上月终值持平,制造业活动显示企稳迹象，因出口订单增加，从而缓解了中国经济硬着陆的忧虑，但仍预示经济迟滞。受供应或激增拖累，铜价面临3月来最大单月跌幅。

0722GMT，LME三个月期铜下滑0.1%，报每吨6,738.50美元，上日小幅上涨。

--国际油市：布兰特原油持于97美元上方，或录得2012年来最差季度表现

布兰特原油期货在每桶97美元上方徘徊，受助于美国和中国经济数据坚挺。但该合约有可能创下逾两年来最高的季度跌幅，因供给充沛。布兰特原油自6月触及今年高位115.71美元以来，大部分时间均为下滑，因投资者关注供给充裕的市场，不过在上周触及26个月低点之后，布兰特原油收复一些失地。

0840GMT时，布兰特11月原油合约上涨0.18美元报每桶97.38美元，第三季累计下滑了逾13%，创下2012年4-6月当季以来最差的季度表现。美国原油期货上涨0.20美元至每桶94.77美元，但也创下2012年4-6月当季以来最大季度跌幅。

--全球金市：金价恐录得15个月来最大月度跌幅，因美元强势

金价在九个月低位上方持稳，因香港示威活动导致亚股出现波动。但金价可能录得2013年6月来最大月度跌幅，因美元快速上涨削弱了黄金的魅力。本月以来金价已经下滑约5.5%，上周触及九个月低位每盎司1,206.85美元。金价还可能录得今年来首次季度跌幅，不过今年以来仍上升约1%。