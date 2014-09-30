中国房地产：9月百城住宅均价环比下跌0.92%，连续第五个月下跌--中指院

路透北京9月30日 - 中国指数研究院周二提供的报告，9月百城住宅均价环比下跌0.92%，连续第五个月下跌。整体来看，全国主要城市住宅价格在经历上月降幅收窄后再次扩大跌幅，市场下行趋势明显。
以下为中指院提供的报告全文：
根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2014年9月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10,672元/平方米，环比上月下跌0.92%，连续第5个月下跌，跌幅扩大0.33个百分点。
从涨跌城市个数看，79个城市环比下跌，21个城市环比上涨。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量较上月减少5个，其中涨幅在1%以上的有9个，较上月增加1个；本月价格环比下跌的城市数量较上月增加5个，其中跌幅在1%以上的有42个，较上月增加11个。
同比来看，全国100个城市住宅均价与去年同月相比上涨1.12%，涨幅较上月缩小2.03个百分点，为连续第9个月缩小。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7,081元/平方米，环比下跌0.20%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为18,990元/平方米，环比下跌1.23%，跌幅较上月扩大0.70个百分点，同比上涨4.46%，涨幅较上月缩小3.12个百分点。
2014年9月，全国100个城市住宅均价连续第5个月环比下跌且本月跌幅扩大；十大城市仅深圳环比小幅上涨0.09%，其他九个城市均环比下跌。
整体来看，全国主要城市住宅价格在经历上月降幅收窄后再次扩大跌幅，市场下行趋势明显。从政策环境看，主要城市陆续调整限购政策，短期促进市场成交回升。部分省市提出按揭贷款调整政策，但各商业银行执行情况差别较大。
从需求方面来看，潜在购房者仍预期市场下行，刚需市场信贷支持不足。供应情况看，金九银十传统旺季来临，企业加大推盘力度，上市量增加。短期市场供大于求矛盾进一步显现，市场库存进一步增加，去化周期延长。房地产企业仍面临高库存、高负债的双重压力，部分企业受销售业绩不及预期、运营压力增大的影响，9月延续打折促销、以价换量的去库存策略，市场价格进一步下行。
展望四季度，市场供应仍将继续增加，去库存冲业绩仍将是企业主要任务。政策层面，在多数城市陆续退出限购之后，信贷支持是否到位将是四季度市场走势的关键。（完）
(整理 沈燕; 审校 杨淑祯)