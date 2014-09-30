欧元债市：西班牙公债收益率下滑，因法庭否决加泰罗尼亚公投计划

荷兰国际集团(ING)的资深利率分析师Alessandro Giansanti称，“加泰罗尼亚的分裂行动产生政治风险，在这样的环境下西班牙推动意大利和其他二线国家公债市场。”

西班牙10年期公债 收益率(殖利率)下跌三个基点，和意大利10年期公债收益率 下跌幅度相近，分别报2.21%和2.39%。