更新版 1-中国金融：房贷松绑意在维护财政金融稳定，最终效果有待检验

* 房贷松绑意在刺激楼市，维护财政金融稳定

* 限贷放开最终效果有待检验

* 专项金融债给央行定向宽松创造途径 (新增更多细节和评论)

路透北京9月30日 - 中国央行和银监会周二下发通知，放松房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。市场人士认为，房贷松绑旨在对楼市形成刺激，并维护财政金融稳定，但最终效果有待检验。

发布在中国央行网站的通知称，在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行应根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。

“政策终于明确行业认房不认贷了，贷款松绑的意义还是很大的，对地产形成实际刺激。”广发证券银行业分析师沐华表示。

对于保楼市的目的，另一位券商分析师指出，放松限贷旨在帮助开发商消化库存、回笼资金，避免资金链断裂，从而维护房价，保障个人与企业向银行提交的抵押品价值，最终为了保护银行体系。

此外，政府目前还不能容忍房地产出事，未来在房地产税成行的条件下，政府收入得到保障，房地产真正的调控才开始。

此前，中国央行副行长刘士余主持召开了住房金融服务专题座谈会，要求商业银行合理配置信贷资源，提高个人住房按揭贷款发放效率，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求，合理确定首套房贷款利率水平。

中金报告认为，从中国各部门的杠杆情况来看，企业和地方政府的杠杆已经偏高，要推动中国经济增长，未来需要看到加杠杆的转移，而居民部门杠杆仍不算高，仍有一定的加杠杆空间，进一步推动房贷和消费贷款，促使消费增长，可以从需求角度实现经济增长。

尽管意图清晰，但放开限贷以稳楼市的效果仍存疑。浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳表示，对房地产企业，该政策有望帮助其改善销售情况，从而回笼资金，为明年改善房地产投资打基础，但效果还有待观察。

北京一位大型券商分析师也表示，政策效果如何值得怀疑，目前二线城市的限购已经普遍放开，销量并没有大量增加，一线城市以下需求疲软，放开限购限贷也没太大用处。新政策规定还清贷款之后可以再买房，可能带动一些改善需求，但因此增加的销量不会太大。

中金报告称，房贷利率偏低，息差吸引力不高仍是重要的限制银行投放房贷的障碍。在不降低存款利率等银行资金成本的情况下，推动银行积极投放房贷，可能仍需要一定的定向放松政策，如将定向降准也捆绑到房贷，或者将SLF等资金投放手段一定程度上与投放的房贷挂钩。

**打通定向宽松渠道**

此次发布的通知称，鼓励银行业金融机构通过发行住房抵押贷款支持证券（MBS）、发行期限较长的专项金融债券等多种措施筹集资金，专门用于增加首套普通自住房和改善型普通自住房贷款投放。

对此，民生证券宏观分析师李奇霖表示，专项金融债给了央行再贷款支持房贷的接口，央行以后可以给金融机构再贷款，用于购买专项金融债，为定向宽松创造条件，这和之前市场传出的PSL专项用于棚改是一个道理。

同时，目前银行间市场资金成本比较低，金融机构在银行间市场发行专项金融债，可以降低用于房贷的资金成本，增加发放房贷的动力。

“鼓励发行MBS，金融机构资产负债期限可以更匹配，同时，可以腾挪存量抵押贷款，盘活存量。”曹阳称。

国泰君安宏观分析师任泽平认为，由于执行上具体由银行业金融机构根据风险情况自主确定，目前银行负债端成本仍然较高，货币政策部门和监管机构如何降低银行负债成本成为关键，资产证券化(MBS)或是出路之一，降息降准亦是选项。

央行通知并称，银行业金融机构在防范风险的前提下，合理配置信贷资源，支持资质良好、诚信经营的房地产企业开发建设普通商品住房，积极支持有市场前景的在建、续建项目的合理融资需求；扩大市场化融资渠道，支持符合条件的房地产企业在银行间债券市场发行债务融资工具。

此前，消息人士对路透表示，监管层近日已向部分债券承销机构传达了房地产行业的最新政策动向，将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据，募集资金用途将用于符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款。