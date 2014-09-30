《焦点》中国松动房贷救楼市，稳增长力道急加码

* 中国央行宣布房贷政策松动，从”认房又认贷“到全面放宽

* 周一宣布加强进口政策和对煤炭实施资源税改革

* 稳增长压力增大，定向放松政策急加码

作者 沈燕

路透北京9月30日 - 中国8月不佳的经济数据引发外界不安，并催生稳增长政策的急急加码。在周一确定加强进口政策及对煤炭实施资源税改革后，周二又宣布将楼市的信贷政策放宽，由以前“认房又认贷”到全面放宽。

分析师们指出，在稳楼市就是稳经济的大背景下，房贷政策的松动无疑对稳定楼市预期和房价都有正面支撑，亦有助于四季度中国经济的走稳和全年目标的完成。

“很明显一个救市信号，包括经济和楼市。因为中国经济就是被楼市拖下来的，救房地产就是稳经济。”中国国际经济交流中心研究员王军称，对二套房贷政策的放松就跟此前对小微和三农的定向降准一样，属于定向调控。

他指出，这也表明中国不希望看到楼市的暴涨暴跌，更不希望中国经济跟随楼市暴涨暴跌，信贷政策的松动就是为了稳定预期。从8月份的经济数据看，全年GDP增幅可能略低于7.5%。

中国周一召开的国务院常务会议明确加强进口的政策措施，促进扩大对外开放，鼓励扩大先进技术设备和关键零部件进口等。

会议同时决定，自今年12月1日起在全国将煤炭资源税由从量计征改为从价计征，税率由省级政府在规定幅度内确定。资源税改革至此又推进一步。

中国央行和银监会周二则宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。

同时在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行应根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。

**稳增长压力大增，催生政策急出台**

中国8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，骤降至近六年低点，投资亦因房地产投资拖累回落明显，外界对中国经济下行压力的忧虑再起，并预计三季度GDP (国内生产总值)增速可能降至接近7%的水平。

中国国家信息中心一位专家就指出，根据他们的测算，仅楼市下跌对今年中国经济的下拉就达0.5个百分点。

数据显示，8月份投资环比增速为1.23%，为今年1月以来最低水平。三大主力--房地产、基建和制造业投资均大幅回落，其中房地产投资同比增速从上月的11.9%大幅降至9.9%，基建投资从21.6%降至16.3%，制造业投资则从13.8%降至11%。

国际货币基金组织(IMF)目前预计中国经济今年成长7.4%，明年中国经济成长速度将可能依然“远高于”7%。

显然，内需的疲弱、楼市的下滑及产能过剩的压力等短期现实因素，均直接影响到中国能否完成年初设定的经济指标，而楼市无疑是其中至关重要的因素。

“上面很着急也坐不住了，现在稳增长的压力很大。”一位不愿具名的官员上周就称，预计政府会出台一系列稳定经济的政策，并不排除降息的可能。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁指出，面对新常态中国经济增速的放缓，近期连续发力的政策指向性更明显，针对的目标也很明确，鼓励扩大进口的范围都是国内有需求的，有助于结构调整的，而煤炭资源税的改革也与目前煤炭市场低迷有关，定向发力的同时也与改革相结合。

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**房贷松动力道最猛**

分析师们也提到，相较近期出台的诸多稳增长的经济举措，楼市信贷的松动无疑是最有份量的利好，在稳定楼市的同时更可以稳定中国经济。

中国指数研究院周二提供的报告显示，9月百城住宅均价环比下跌0.92%，连续第五个月下跌。整体来看，全国主要城市住宅价格在经历上月降幅收窄后再次扩大跌幅，市场下行趋势明显 。

报告提到，三季度国内房地产市场延续下行势头，价格继续下行，虽然多数城市放松限购，但信贷政策仍保持平稳，市场下行预期并未根本改变。四季度“认房不认贷”等刺激刚需的信贷政策调整将成为市场走势的关键。

牛犁指出，从“认房又认贷”到此次贷房一并松动，有助于释放改善性住房刚需，同时也是对原来限购又限贷的不合理政策进行修正，是从行政调控政策向市场调控的正常回归。

民生证券首席宏观研究员管清友认为，限贷松动吹响定向稳增长号角。配合住建委对普通住宅认定标准的松动，购房者首付资金要求下降，改善型需求短期或集中释放，一线城市、核心地段需求将明显回暖。