更新版 1-台湾货币市场：跨季拆款利率飙升，因有票券商资金紧缺

* 跨季拆款利率飙升，季底有票券商资金紧缺

* 短票发行量偏低，惟成交利率仍在高位

* 鸿海发放股利，舒缓货币基金赎回压力 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北9月30日 - 台湾银行间跨季拆款利率周二飙高。调度人士表示，因季底有票券商资金紧缺，大型金融机构比照买票利率拆出，令一周拆款利率高位窜升至0.75%，较上日高位大涨25基点。

他们指出，今日是季底，跨季资金供给相当少，多家大行都没有额度。票券商与小型银行为求顺利跨过，也只能顺应要求。

〞昨天买票利率都窜到0.78%了，只要能跨过，都愿意。〞一位银行资金调度人士称。

惟市场人士也表示，0.75%的拆款利率是特例，今日银行间的一周拆款利率多做在0.55%附近。待银行算好营所税暂缴额度后，资金供应将逐渐增加。

一大型银行也指出，今日拆给小型票券商的利率在0.55%，只是天期尽量做短。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报0.392%；今日区间在0.295-0.550%，同上日；一周拆款利率区间在0.388-0.750%，上日为0.388-0.520%。两周拆款利率区间则在0.490-0.560%，上日在0.485-0.560%。

**发票量低**

短票市场方面，大型票券商指出，由于先前避开季底落点，今日缺口普遍不大，发票量偏低。不过银行对买票利率仍坚持，成交利率与上日差不多。

〞今天有买一点，成交在0.72%，票券商没什么库存。〞一位小型银行交易员说。

一大型票券商交易员则称，今日资金缺口只有昨日的五分之一，买票利率要0.64%以下才做，很早就平帐了。

另一大型票券商交易主管则指出，今日发票量不大，因此多与法人交易，成交利率也偏低。

今日票券商与银行承作的跨季/跨月30天期自保短票利率主要成交在0.64-0.72%，上日在0.67-0.70%，部分成交高见0.77%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.666%，前日则为0.662%。

台湾央行周二公布，共发行974亿台币存单。与今日存单到期金额991亿相较，存单发行余额减17亿。

本周央行存单到期总额为1兆917.7亿台币，落点分别为周三834.5亿、周四3,366.5亿及周五3,587.5亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为432亿台币，累积超额准备为2,858亿台币、加计前期1%的超额准备为3,463亿台币。

**股息舒缓基金赎回压力**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳。交易商表示，今日为季底最后一个交易日，投信端资金仍显分配不均；而鸿海 今发放现金股息236亿台币，资金回流货币型基金，舒缓投信端季底赎回压力，令RP利率持在既有区间不变，后续留意美元债及公债交割。

市场人士指出，本周债券交割增多，包括两档国际板美元债券交割合计逾10亿美元，及20年新券103/14周四交割300亿台币，使市场对下月初资金情势仍偏保守看待，料短线RP利率暂难回归区间低位。

本周美元债交割包括：周二星展银行 美元债交割2.3亿美元、周五有摩根大通 美元债交割7.95亿美元。(台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选 )

〞这周有美元债交割，短暂资金偏紧，RP利率可能暂离开区间低点。〞一本地证券商交易员说。

另有一位票券资金调度人士提及，近期台币实质交投重贬，市场忧心外资撤走略有影响台币资金部位，对旬初资金情势也转趋保守观望，并未乐观预期季底一过RP利率将回归区间低档整理。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，跨月利率以0.57%为主，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。