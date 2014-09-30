CNH动态：离岸即期市场看空氛围仍较浓重，然已受境内结汇盘牵制

路透香港9月30日 - 受香港仍在持续的“占中”运动及强势美元影响，离岸人民币即期市场看空气氛仍较浓重，曾一度跌破6.18整数关口，但相比昨日的跌势力道已趋于稳定。而境内大型银行不时出手卖出大量美元的维稳动作，对离岸即期汇价亦有牵制。

离岸人民币现汇 昨日遭遇卖空，大幅下跌逾200个点子，今日一度亦跌破6.18整数关口，但随后回升，盘中波幅且交易且收窄。

不过，交易员指出，目前境内外价差已明显拉大至逾350点，显示国际市场投资者在中国长假来临之前，心态更为谨慎。从明日起，中国市场将因“十一”黄金周进入长假期，10月8日（下周三）重新开市。

”近日离岸即期市场看空气氛浓烈，人民币周一大幅贬值，境内外持续维持100点及以上的价差。“一位中资银行交易员称，“目前的套利空间令境内客盘购汇（美元）踊跃。但美元兑人民币触及高位时，境内银行间市场屡次有大行卖出美元维持汇率稳定，对CNH也有牵制作用。“”

他并表示，CNH近两日一路走贬，并与境内价差高达逾200点，较大的价差使得境内购汇、境外结汇套利非常踊跃。

另一位中资行交易员亦表示，一系列疲弱的经济数据和香港“占中”的紧张氛围下，加之近期美元维持强势上涨的背景，人民币面临较大的贬值压力；但另一方面境内银行间市场买入人民币的力量仍然强劲，而众多持续结汇盘也不容忽视，之后的人民币走势有待观察，可能会持续呈现宽幅震荡格局。

香港民间发起的＂占领中环＂运动于周日提早爆发，因示威人士与警方爆发冲突，香港出现自回归以来最严重的不稳定局面。香港恒生指数周二跌至三个月新低，本月出现2012年5月以来最大单月跌幅。

产出和新订单指数下修，拖累汇丰9月中国制造业PMI终值亦被小幅向下修正。虽然和上月终值持平，但依然表明制造业面临下行压力，需要更多宽松政策支持。

本地时间17:48，离岸人民币现汇 报6.1731，较上交易日回升51个点子，盘中一度跌至6.1825，近日美元持续保持强势，人民币中间价周二微幅挂升至近6.1525。本月人民币兑美元累计跌近0.4%。

在岸即期 继昨日大跌后，周二反弹收升0.17%，跟随中间价升值方向。尽管盘初因汇丰制造业PMI终值下修，汇价有所走软，但至中间价附近即获得持续的结汇力量支撑，令人民币收复昨日部分失地。本月人民币兑美元则累计小幅升值0.06%。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2680/2720，上日收盘在6.2705，小涨0.04%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.53%左右。

全球汇市上，美元指数有望创下六年最大季度涨幅，尽管周二涨势稍歇。美国经济好转的迹象加大了美联储自2006年首次加息的可能。（完）

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