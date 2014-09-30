马来西亚期市：棕榈油期货触及一个半月高点，创下逾五年月线涨幅纪录

路透吉隆坡9月30日 - 马来西亚棕榈油期货周二升至一个半月高位，并创下逾五年最高单月涨幅，因出口需求强劲以及中国豆油市场上涨提振人气。

尽管本月棕榈油价格快速反弹，但有关油籽供给增加的担心限制了涨幅，并造成棕榈油录得两年来最高季度跌幅。

船货调查机构Intertek Testing Services表示，9月马来西亚棕榈油出口较前月增长16.3%，至1,497,828吨，因印度、中国和欧洲需求强劲。

另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance表示，马来西亚9月出口较上月上涨16.5%。

交易员表示，出口需求反弹，料有助于避免马来西亚库存再度跳升。

“市场因受到出口以及大连市场的支持，表现不错，”吉隆坡一家外资大宗商品经纪机构的交易员表示。“交投区间在2,170-2,250马币(林吉特)。”

马来西亚棕榈油期货 尾盘涨至2,222林吉特，为8月11日以来高位，结算价报2,216林吉特，上涨1.3%。

本月棕榈油价格大涨了近15%，录得2009年4月迄今最高单月涨幅，9月初时曾跌至逾五年低点1,914林吉特。

不过，棕榈油价格在第三季下跌了8.7%，录得2012年以来最高季度跌幅。

今日总成交量在43,225口，高于35,000口的均值。

据市场分析师王涛，技术图表显示，棕榈油可能升向2,224林吉特的阻力位，若突破该水准，未来料进一步涨向2,262林吉特。他还表示，首道支撑位在2,163林吉特，次道支撑位在2,125林吉特。(完)

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