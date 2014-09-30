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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 18:59 BJT

国际油市：亚洲燃料油裂解价差下滑，因有套利船货涌入亚洲

路透新加坡9月30日 - 亚洲燃料油裂解价差周二下滑，贸易商称因更多的套利船货预计将在未来一个月进入亚洲，此外印度出售另一艘10月现货船货。

路透数据显示，10月燃料油裂解价差下跌0.04美元至每桶较迪拜报价贴水8.58美元。

一在新加坡的贸易商称，10月供给预计过剩，因贸易商在本周和下周接受船货。

”许多人在本周和下周接货，因此来自西方的供给也太多了。“

贸易商表示，约有370-380万吨燃料油下个月进入新加坡。

印度石油公司(Indian Oil Corp)出售另一艘10月现货，此前已经出售给Socar一艘。

贸易商还表示，对于低硫燃料油的需求也低迷，日本进口量减少。

有来自越南的一些现货需求。PV Oil求购4,500吨10月180-cst燃料油。

日本最大的炼油公司--吉坤日矿日石能源估计，9月其针对公用事业的燃料油销售预计较上年同期下降26%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
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