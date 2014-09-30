东南亚股市：多数收低，PTT上涨助泰股扳回跌幅收平

路透曼谷9月30日 - 周二东南亚股市多数收低，亚洲股市整体低迷而香港发生政治动荡。不过天然气价格上调后，市场尾盘买入PTT 帮助泰股收复早盘失地。

泰国政府表示，将从10月1日起，将用于运输的液化石油气(LPG)和车用天然气价格(NGV)上调。

PTT称，在NGV每公斤上调1泰铢至11.50泰铢之后，预计NGV业务产生的亏损每年会减少20亿泰铢(约合6,170万美元)，这推升该公司股票上涨1.98%，创四周来最大单日涨幅。

泰国股市 近收平，盘中低点为1,581.17点。第三季该国股市上涨6.7%，为连续第三个季度上涨，且是东南亚表现最佳股市。

周二亚洲股市踌躇不前，投资者关注中国对香港示威者的应对。

多数东南亚股市第三季上涨。菲律宾股市 上涨6.4%；印尼股市 上涨5.3%；越南股市 上涨3.6%；新加坡股市 上涨0.7%。

截止9月的当季马来西亚股市 逆势下跌1.9%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 432.73 -0.50 -0.11 +11.42 388.37

新加坡 3276.74 -12.98 -0.39 +3.45 3167.43

马来西亚 1846.31 -0.03 +0.00 -1.11 1866.96

泰国 1585.67 -0.12 -0.01 +22.10 1298.71

印尼 5137.58 -4.43 -0.09 +20.20 4274.18

菲律宾 7283.07 17.71 +0.24 +23.66 5889.83

越南 598.80 -0.98 -0.16 +18.66 504.63

(完)

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