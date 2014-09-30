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市场报道 | 2014年 9月 30日 星期二 20:19 BJT

美国热股：eBay盘前大涨近10%，公司计划明年剥离PayPal并将其包装上市

路透9月30日 - eBay 称将在2015年下半年剥离PayPal，令其成为上市公司。

eBay执行者John Donahoe一直回绝伊坎(Carl Icahn)提出分拆PayPal的意见，称PayPal对于eBay业务而言不可或缺，eBay对于Paypal来说亦是如此。

eBay周二盘前大涨9.57%，周一时收在52.66美元。(完)
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